‘İstediğimizi sahaya yansıttık’
Andorra Teknik Direktörü Koldo Alvarez, Türkiye ile oynanan maçın ardından şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nın maçı domine edeceğini biliyorduk. Son dakikada golü yemek üzücü oldu. Oyuncularımı gösterdikleri mücadele için tebrik ediyorum. Çalıştıklarımızı sahaya gösterdik. Onları kanatlara yönlendirmeye çalıştık.”
Andorra Teknik Direktörü Koldo Alvarez, Türkiye ile oynanan maçın ardından şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nın maçı domine edeceğini biliyorduk. Son dakikada golü yemek üzücü oldu. Oyuncularımı gösterdikleri mücadele için tebrik ediyorum. Çalıştıklarımızı sahaya gösterdik. Onları kanatlara yönlendirmeye çalıştık.”