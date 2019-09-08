‘İstediğimizi sahaya yansıttık’

Andorra Teknik Direktörü Koldo Alvarez, Türkiye ile oynanan maçın ardından şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nın maçı domine edeceğini biliyorduk. Son dakikada golü yemek üzücü oldu. Oyuncularımı gösterdikleri mücadele için tebrik ediyorum. Çalıştıklarımızı sahaya gösterdik. Onları kanatlara yönlendirmeye çalıştık.”