Spartak Moskova kulüpten yaptığı açıklama ile Ze Luis'in Porto'ya transfer olduğunu açıkladı.

"Hayatım boyunca "Spartacus" hayranı olacağım"

Kulüp sitesine konuşan Ze Luis, "Bana burada destek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Birlikte yaşadığımız tüm anılar için teşekkürler. Hoşça kal demekten hoşlanmıyorum ama çok üzgünüm. Ama şunu söyleyebilirim ki hayatım boyunca "Spartacus" hayranı olacağım. Savaşmaya devam et ve bu kulübe tüm gücünü ver, kazan. Spartak için oynadığım gurur duyuyorum. Yanlış bir şey yaptıysam üzgünüm. Hepinize iyi şanslar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ze Luis, Porto ile 30 Haziran 2023 yılına kadar sözleşme imzalayacak.

Porto'nun Ze Luis için 8.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

28 yaşındaki forvet oyuncu geçen sezon Rus ekibiyle çıktığı 36 maçta 14 goli 4 asist ile sezonu tamamlamıştı. (Ajansspor)