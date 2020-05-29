Danimarka Ligi, corona virüsü salgının ardından dün akşam yeniden başladı. Aarhus ile Randers takımları arasında oynanan karşılaşma, taraftarlar açısında "tarihi" görüntülere sahne oldu. Salgın nedeniyle seyircisiz oynanan maçı taraftarlar özel bir uygulama ile 40 x 3 metrelik ekranlarda takip etti ve online olarak maçı izleyip, takımlarına destek oldu.

Mücadele 1-1 berabere sona erirken normal sezon oynanacak iki hafta ile tamamlanacak. Daha sonra takımlar şampiyonluk turu ve düşme hattı turu olarak iki gruba ayrılıp sezonu tamamlayacak.