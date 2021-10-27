Bursaspor’da ortaya koyduğu başarılı performansla bir döneme damga vuran Volkan Şen 4 büyüklerden Fenerbahçe ’ye imza atmıştı. Dönem dönem milli takımda da boy gösteren futbolcu şimdilerde kendisine kulüp arıyor. Dramatik bir düşüş yaşayan tecrübeli oyuncu kısa süre içerisinde şaşkınlık yaşatacak bir imza atabilir.

Yerel basında yer alan habere göre 34 yaşındaki futbolcunun Bursa'da futbol hayatına devam etmek istediği ve şehrin takımlarından Görükle İpekspor'un teklifini kabul edebileceği belirtildi.

Volkan Şen kariyerinde Bursaspor, Trabzonspor ve Fenerbahçe gibi büyük takımlarda forma giydi. 34 yaşındaki kanat oyuncusu, Türk Milli Takımı ile de 26 müsabakaya çıkmıştı.

Son olarak Adana Demirspor'da top koşturan Volkan Şen, 45 maçta 10 gol atarken 15 de asist yaptı.



