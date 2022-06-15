Fnatic, GUILD ve Team Liquid'in grup aşamalarında gösterdikleri performanslar düşünüldüğünde turnuvanın zirvesinde yer almaları şaşırtıcı olmadı ve onlara A Grubu'ndan FunPlus Phoenix ve Acend, B Grubu'ndan ise M3C eşlik ediyor.

A Grubu: Fnatic tek bir maç bile bırakmadan playoff'a yükseldi

Masters 1. Aşama pek de Fnatic'in planladığı gibi gitmemişti ama şimdi tüm enerjisiyle, gözlerinden alevler çıkara çıkara geri döndü ve zaferi gözüne kestirmiş durumda. Tek bir seri bile bırakmadan Icebox, Split ve Bind'da ezeli rakibi G2 Esports'un karşısına çıktı. Seride bir harita bırakmış olsa da ekibe nispeten yakın zamanda katılan Emir Ali ‘Alfajer’ Beder'in Killjoy'u ve Viper'ı, Berlin samuraylarına fazla geldi.

Onlarla birlikte FPX ve Acend de playoff'a yükseldi, ki iki takımın heyecanla beklenen karşılaşması 5. Hafta'nın açılışında gerçekleşmişti. Çok zor olduysa da FPX, Breeze'i almayı başardı. Split'te burun farkıyla biten oyun ile son şampiyon galip geldi ama her iki takımın da yaklaşan playoff'larda yeniden karşılaşmak için can attığını biliyoruz.

A Grubu:

Fnatic: 5-0

Acend 4-1

FunPlus Phoenix: 3-2

G2 Esports: 1-4

OG LDN UTD: 1-4

FOKUS: 1-4

B Grubu: GUILD üzdü

Bütün turnuvayı domine eden bir görüntü çizen GUILD, 4. Hafta'da pek kendinde değildi ve uzun zamandır gösterdiği en kötü performansla NAVI'ye kaybetti. Tam playoff öncesindeki hafta sonunda ilk mağlubiyetini aldığı için gelecek hafta kendini tekrar kanıtlamak isteyecek, bu nedenle ekibi her zamankinden daha da yırtıcı oynarken göreceğiz.

Playoff'a onunla birlikte giden Liquid ve M3C de bu hafta birbirleriyle eşleşti, Liquid eski Masters şampiyonunu Icebox ve Fracture'da 2 - 0 alt etti. İkisi de gelecek haftaki maçlarda yer alacak ve bu sert mağlubiyet sonrasında M3C, Liquid'i gözüne kestirmiş durumda.

B Grubu'nda skorlar eşit olsa da playoff'a BBL ve NAVI değil, onlara karşı oynadığı maçları kazanan M3C yükseldi.

B Grubu:

GUILD: 4-1

Team Liquid: 4-1

M3C: 2-3

BBL: 2-3

Natus Vincere: 2-3

Berlin International Gaming: 1-4