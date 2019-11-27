Hakem yorumcumuz Deniz Çoban, VAR kararlarının Süper Lig puan durumu üzerinde ne kadar etkin olduğunu gösterir tabloyu kişisel twitter hesabından yayınladı.

Deniz Çoban'ın hazırladığı tabloda, VAR kararları olmasaydı takımların sıralamasının nasıl olacağı açıkça gösteriliyor. VAR sistemi olmasaydı, 12 hafta sonunda hangi takımların kaç puan daha fazla alacağı ya da kaç puan geride olacağı da Deniz Çoban'ın tablosunda yer buluyor.

İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU

Deniz Çoban'ın hazırladığı VAR'sız puan durumunda 12 haftanın görünümü şöyle: Göztepe +4, Kasımpaşa +3, Gençlerbirliği +2, Kayserispor +2, Sivasspor 0, Galatasaray 0, Trabzonspor 0, Fenerbahçe -2, Beşiktaş -2, Başakşehir -2, Gaziantep -4 puan.

VAR'sız puan durumunda da güncel puan durumunda olduğu gibi Ligin zirvesinde şimdiki lider Sivasspor, son sırasında ise Ankaragücü var.

Dikkat çeken takım ise Göztepe. VAR'sız puan durumuna göre Ege temsilcisi 4. sırada bulunuyor.



