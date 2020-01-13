İşte VAR istatistikleri! En çok hangi hakem görev aldı?

Süper Lig'de ilk yarı geride kalırken en çok konuşulan konulardan biri VAR sistemi oldu. İlk yarı sonunda en çok merak edilen konulardan biri en çok VAR görevi alan hakemler oldu. İşte ligin ilk yarısında en çok VAR görevi alan hakemler...

11 - Koray Gencerler

9 - Serkan Tokat

8 - Özgüç Türkalp, Bahattin Şimşek

7 - Volkan Bayarslan, Mete Kalkavan, Ümit Öztürk, Özgür Yankaya

6 - Fırat Aydınus, Mustafa Öğretmenoğlu, Tugay Kaan Numanoğlu, Ali Palabıyık, Alper Ulusoy

5 - Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Ali Şansalan, Halis Özkahya, Arda Kardeşler, Y. Kemal Uğurlu

4 - Zorbay Küçük, Atilla Karaoğlan, Hakan Ceylan

3 - Cüneyt Çakır, Abdülkadir Bitigen, Burak Şeker

2 - Bülent Birincioğlu, Emre Malok, Halil Umut Meler, Sarper Barış Saka



