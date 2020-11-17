İşte Valentin Rosier için istenen bonservis bedeli

Siyah-Beyazlılar’ın Portekiz ekibi Sporting’den sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu olmadan kiraladığı Valentin Rosier, Beşiktaş’taki 3 maçlık başarılı performansıyla alkış toplamıştı. 24 yaşındaki sağ bekin Türkiye’deki kariyerinin iyi başlamasının ardından flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basını, Beşiktaş’ın sezon sonunda Rosier’in bonservisini almak istemesi halinde Sporting’in kapıyı 5 milyon Euro’dan (yaklaşık 46 milyon TL) açacağını öne sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da durumundan memnun olduğu başarılı oyuncu için kulüplerin sezon sonuna doğru pazarlık masasına oturması bekleniyor.

‘Burada kalmak isterim’

Beşiktaş’a transfer olmasının ardından yaptığı açıklamada kariyerinde önemli bir adım attığını belirten Rosier, “Buraya gelirken tercihimi yapmak zor olmadı. Beşiktaş’ın büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Benim için kriter buydu. Kendimi iyi bir ortamda hissediyorum. Uygun koşullar oluşursa, burada kalmak isterim. Şu anda performansımı yüksek tutarak takıma katkı yapmaya odaklandım. Futbol anlamında belli noktalarda kalitem var, gelişim göstermem gereken yerler de var. Bu gelişim için buraya geldim ve önemli bir adım attığımı düşünüyorum” demişti.