UEFA İcra Komitesi'nin toplantısının ardından federasyonlardan, Ağustos'un ilk haftasına kadar liglerini normal şekilde ya da Play-Off yöntemiyle bitirmeleri istendi. Liglerini bitiremeyen ülkelerin takımlarının Avrupa Kupaları'na katılımıyla ilgili ise; eğer ligde tüm takımlar eşit maç yaptıysa sıralamaya göre, eğer eşit maç yapmadıysalar puan ortalamasına göre sıralama oluşturulup belirlenmesi talep edildi. Avrupa Ligi'ne direkt gidiş bileti olan yerel kupa (Örnek Türkiye Kupası) finalinin oynanmaması durumunda da Devler Ligi'ne gidemeyen lig sıralamasındaki en iyi takım Kupa 2'de gruplara gidecek. Söz konusu takımın altındaki diğer takımlar da kalan Avrupa Ligi biletlerini alacak.

70 milyon Euro'luk ödeme

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin geleceği de Mayıs'taki toplantıda netlik kazanacak. Bu arada UEFA, 55 üye ülkedeki 676 kulübe 70 milyon Euro'luk ödeme yapacağını belirtirken, Kadınlar EURO 2021 finallerini de 2022'ye erteledi.