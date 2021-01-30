İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden Daily Mail’deki habere göre geçtiğimiz yaz koronavirüs sebebiyle bu sezon sonuna ertelenen EURO 2020 ile ilgili farklı haberler ortaya çıkmaya devam ediyor. UEFA Başkanı UEFA Aleksander Ceferin, turnuvanın 12 ülkedeki 12 farklı şehirde oynanması konusunda kararlı olduklarını ancak önümüzdeki Nisan ayının başına kadar söz konusu ülkelerin durumlarını kendilerine bildirmeleri gerektiğini belirtmişti. Eğer koronavirüs etkisini kaybetmez ise turnuvanın 4 farklı ülkede oynanma ihtimalinin ortaya çıktığı bildirildi. Bu konuda da başta yarı finaller ve finalin oynanacağı İngiltere olmak üzere Portekiz, Almanya ve Rusya’nın gündemde olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.



