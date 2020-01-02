İşte Tyler Boyd'un yeni takımı

Sezon başında 2,4 milyon euro karşılığında transfer edilen Tyler Boyd, Ankaragücü'ne geri dönüyor.

02 Ocak 2020, Perşembe 11:49 Son Güncelleme:
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İşte Tyler Boyd'un yeni takımı

Geçtiğimiz sezon devre arasında ligde zor durumda olan Ankaragücü’ne gelen ve oynadığı futbolla bir hayli dikkat çeken Tyler Boyd, Beşiktaş’a transfer olmuş ABD’li futbolcunun bonservisine 2,4 milyon Euro ödenmişti.

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Vitoria Guimaraes’ten büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen Beşiktaş’ta beklenen patlamayı yapamayan Tyler Boyd’u eski kulübü Ankaragücü istedi. Tıpkı geçtiğimiz sezon olduğu gibi ligde ateş hattında olan sarı lacivertli ekibin başkanı Fatih Mert’in Boyd için girişimlere başladığı öğrenilirken, transferde son kararı Abdullah Avcı’nın vereceği kaydedildi. Elinde N’Koudou – Lens – Diaby – Dorukhan gibi yıldız kanat futbolcuları bulunan Avcı’nın Tyler Boyd’un gidişine sıcak baktığı belirtilirken, 25 yaşındaki orta sahanın yarım sezonluk maaşını (600 bin Euro) Ankaragücü’nün karşılayacağı bildirildi.

Bu sezon 13 maça çıkan Tyler Boyd sadece2 gol atabildi. (Akşam)

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