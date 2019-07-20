Premier Lig’e yükselen ve güçlü bir kadro kurup kalıcı olmak isteyen Aston Villa, bir süredir Kasımpaşa’nın yıldızı Trezeguet ile yakından ilgileniyordu. İngilizler’in köklü kulübü başarılı oyuncu için İstanbul temsilcisine 11 milyon Euro önermişti. Kasımpaşa’nın cevabı ise 15 milyon Euro olmuştu. Taraflar arasındaki pazarlıktaki son gelişmeler transferi yeniden gündeme getirdi. Çünkü Aston Villa teklifi 12 milyon Euro’ya çıkardı, daha da yükseltmeyeceğini vurguladı. Bu gelişmenin ardından Kasımpaşa Başkanı Turgay Ciner, oyuncunun da transferi çok istemesini göz önüne alarak öneriyi kabul etti.

Kamp kadrosunda yok

Sparta Prag’ın kapısından dönen, uzun süre Galatasaray listesinde 1 numarada yer alan ve birçok Arap takımından da teklifler alan Trezeguet, birkaç güne kadar Aston Villa’yla sözleşme imzalamak üzere İngiltere’nin yolunu tutacak. Mısır Milli Takımı’nın da formasını giyen Trezeguet, Kasımpaşa’nın pazartesi günü Avusturya’da başlayacak olan ikinci etap çalışmalarının kadrosuna da alınmadı.

2.5 milyon euroya gelmişti

Kasımpaşa, Anderlecht’ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Trezeguet’yi iki sezon önce bonservisiyle renklerine bağlamıştı. Lacivert-Beyazlılar, bu transfer için Belçika ekibine 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.