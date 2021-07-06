Trabzonspor ’un sezon bitmeden transfer temaslarına başladığı Gervinho ile Bruno Peres, imzayı atan ilk isimler olmuştu. İki yıldız, planlandığı gibi yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabına katıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın yakın ilgi gösterdiği Gervinho ile Peres, sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Takım arkadaşlarıyla tanışan ikili, ardından çalışmalara start verdi. Hem Gervinho hem de Peres fit görüntüsüyle dikkat çekerken, hemen takıma adapte oldular.

Fırtına’nın bir diğer transferi Koita, Trabzon etabından bu yana antrenmanlara devam ederken, Marek Hamsik ise 3. etapta kampa dahil olacak. EURO 2020’de forma giydiği için izin yapamayan Slovak yıldız, 18 Temmuz’da İstanbul’a gelecek.