Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlık koltuğuna oturmasının ardından transfer politikasını değiştiren Trabzonspor, uygun maliyetli isimlere ve altyapıya yönelmişti. Bu strateji ile başarıyı yakalayan Bordo Mavililer benzer bir politika ile transferlerine devam ediyor. Fırtına son olarak Norveç ekibi Rosenborg'tan Anders Trondsen ile Real Vallodolid'den Stiven Plaza'yı, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sörloth: Sol ayağı çok sağlam

Trabzonspor transfer sezonunu tam anlamıyla açtı, Norveç ekibi Rosenborg'tan Anders Trondsen ile Real Vallodolid'den Stiven Plaza'yı, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Norveç'in en büyük kulüplerinden Rosenborg'tan kadroya katılan Trondsen 25 yaşında. Asıl mevkiisi orta saha olan Norveçli yıldız sol bekte de forma giyebiliyor. Başarılı oyuncu bu sezon 12 maçta sahaya çıkarken takımına 1 gol, 5 asistlik katkı verdi.

Öte yandan Trondsen, Sörloth'un çok yakın arkadaşı. Norveçli yıldız daha önce verdiği röportajda arkadaşı için, "Trondsen orta sahada birçok pozisyonda oynayabilir. Çok iyi bir oyuncu. Sol ayağı çok sağlam" demişti.

Anders Trondsen'in sözleşme detayları

25 yaşındaki oyuncu için 950 bin Euro bonservis ödenecek. Başarılı futbolcu da önümüzdeki sezon 800 bin Euro garanti ücret alacak. 4 yıllık imza atan Trondsen'in maaşı her yıl 50 bin Euro artacak.

Libertadores'te krallık yaşadı

Stiven Plaza 21 yaşında bir forvet. Genç oyuncu, 2018'de Libertadores U21'de attığı 7 golle kral olmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti. 2019'da Ekvador ekibi Independiente'de gösterdiği 22 maçta 7 gol, 3 asistlik performansıyla İspanyol temsilcisi Valladolid'e transfer olan Stiven Plaza daha sonra sakatlıklarla boğuştu. Geçen sezon A takımda sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen genç forvet, teknik direktör Eddie Newton'un isteğiyle takıma katıldı.

Valladolid'in sahibi 'Fenomen' Ronaldo, Stiven Plaza'yı transfer ettiği dönemde, "Stiven ilgimi çekti. Dayanamayıp, onu almak için Ekvador'a gittim. Potansiyeli çok yüksek" açıklamalarını yapmıştı.

Stiven Plaza'nın sözleşme detayları

Ekvadorlu oyuncu yıllık 50 bin Euro karşılığında 2 senelik kiralandı. Golcü futbolcunun satın alma opsiyonu 5 milyon Euro. Plaza kira süresi boyunca 620 bin ve 670 bin Euro ücret alacak. Opsiyon devreye girerse ilk yıl 750 bin, ikinci sene ise 800 bin Euro kazanacak.