Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde kura çekimi Fransa’nın Monaco kentinde gerçekleştirildi. 4 yıl sonra Kupa 2’de mücadele etmeye hak kazanan ve Çek ekibi Sparta Prag ile Yunan temsilcisi AEK’yı eleyerek, 5 yıl aranın ardından bu arenada gruplara kalmayı başaran Trabzonspor’un rakipleri de belli oldu.

C Grubu’na düşen Fırtına, İsviçre’den Basel, Rusya’dan Krasnodar ve İspanya’dan da Getafe ile kozlarını paylaşacak.

Dişine göre bir kura çeken Karadeniz devi, Aralık ayında oynanacak son maçların ardından gruptan çıkacak iki takımdan biri olmayı hedefliyor. Bordo-Mavili yönetim de C Grubu’ndan oldukça umutlu...

Trabzonspor'un fikstürü:

13 Eylül - Getafe (D)

3 Ekim - Basel

24 Ekim - Krasnodar

7 Kasım - Krasnodar (D)

28 Kasım - Getafe

12 Aralık - Basel (D)

İşte Fırtına'nın rakipleri:

1. torbadan en ideali

Trabzonspor, Manchester United, Arsenal ve Roma gibi takımların bulunduğu 1. torbadan en ideal takımı seçti diyebiliriz.

İsviçre’nin en köklü ekiplerinden birisi olan ve tam 20 lig şampiyonluğu bulunan Basel, 2 senedir ligde zirveden uzak. Geçen sezonu Young Boys’un ardından ikinci tamamlayan Mavi-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi ön elemelerine katıldı. Ancak Basel, bu turda Hollanda ekibi PSV Eindhoven engelini geçse de Avusturya temsilcisi LASK’a boyun eğdi ve Avrupa Ligi’nin yolunu tuttu.

3 yılda dipten zirveye

2015-16 sezonunda İspanya La Liga’da küme düşen Getafe 1 yıllık aranın ardından yeniden 1. Lig’e yükseldi. Mavi-Beyazlılar bu yükselişle beraber iyi bir ivme yakaladı ve çıktığı sezon ligi 8. bitirdi. Söz konusu dönemde Avrupa Ligi Elemeleri’ni 3 puanla kaçıran İspanyol temsilcisi, geçen sezonu ise 59 puanla 5. sırada tamamlayarak Kupa 2 bileti aldı ancak bu kez de 2 puanla Şampiyonlar Ligi vizesini kaçırdı.

İstikrarlı performansı ile dikkat çeken Getafe daha önce iki kez katıldığı Avrupa Ligi’nde 2007-2008 sezonunda çeyrek finali görmüş ancak Alman devi Bayern Münih’e elenmişti.

Devler Ligi takımı gibi

Rus temsilcisi aslında Şampiyonlar Ligi’nin kıyısından döndü. Geçen sezonu ligde Lokomotif Moskova ile birlikte 56 puanda kapatan Krasnodar, genel averajda rakibinin 15 gol önünde olmasına rağmen ikili averajda geride kaldığı için ligi 3. tamamladı. Moskova ekibi direkt olarak Devler Ligi vizesi alırken, Yeşil-Siyahlılar ön eleme oynamak durumunda kaldı. Bu turda sürpriz bir şekilde Portekiz devi Porto’yu eleyen Rus ekibi, Play-Off’ta temsilcimiz Başakşehir’i saf dışı bırakan Olimpiakos’a boyun eğdi ve Avrupa Ligi’nde gruplara kaldı.

Bu sezon hedeflerini yüksek tutan Krasnodar, Remy Cabella, Tonny Vilhena ile Marcus Berg gibi yıldız isimlerle kadrosunu güçlendirdi ve transfere tam 26.4 milyon Euro harcadı.