Abdülkadir Ömür’ün yaşadığı şanssız sakatlık sonrası 10 numara arayışlarını hızlandıran Trabzonspor’da, 1 numaralı aday Nicolae Stanciu. 27 yaşındaki yıldız için Slavia Prag kulübüyle temasa geçilirken, Çek ekibi 5 milyon Euro’dan kapıyı açtı. Ancak bu rakamın düşebileceği öğrenildi. Bordo-Mavililer ise 2.5 milyon Euro’luk resmi teklif sundu. Her iki kulüp arasında kıran kırana pazarlık yapılıyor, orta yol bulunmaya çalışılıyor. 2019’un yazında Stanciu için Al Ahli kulübüne 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen Slavia Prag’ın, en fazla bu rakama ineceği belirtildi. Romanya Milli Takımı’nda 42 maça çıkıp, 10 gol atan Stanciu, bu sezon ise toplamda 20 karşılaşmada 4 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı. Yıldız 10 numara için masadaki bir diğer teklifin de zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama olduğu öğrenildi.



