Alexander Sörloth konusunda aylardır Leipzig’in kararını bekleyen Trabzonspor , Eylül ayına kadar bu transferden vazgeçmeyecek. Alman kulübü, toplamda 22 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı Norveçli yıldızı ilk etapta satmak istiyor.

Ancak şu ana kadar bu yönde bir teklif bulamadılar. Roma ve Sevilla ile adı anılan Sörloth için Fransa’dan iki kulüp devrede. Leipzig’in beklentisi ise minimum 15 milyon Euro’luk bir rakam. Bordo Mavililer, Leipzig’in oyuncuyu satamaması halinde kiralama teklifini iletecek. Duruma göre satın alma opsiyonlu ve bol taksitli bir ödeme planı da devreye sokulabilir.







