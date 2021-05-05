Sağ bek için Roma ile sözleşmesi sona eren Bruno Peres'le ön sözleşme imzalayan Bordo-Mavililer yurt dışında operasyonlara devam ederken, yurt içinde de çalışmalarını hızlandırdı. Santrforda alternatif sayısını artırmak adına Kasımpaşa'yla kontratı bitecek olan Fode Koita'yla da büyük oranda el sıkışan Fırtına, kanat bölgesi için de Halil Akbunar'ın peşini bırakmıyor.

1.57 milyon Euro'ya gelmişti

Bu sezon 10 gol, 12 asistlik katkısıyla yıldızlaşan ve A Milli Takım'a seçilen 27 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor daha önce nabız yoklamış ancak olumlu yanıt alamamıştı. Bordo-Mavili ekip, bu kez güçlü bi teklifle İzmir ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Sezon başında Leicester City'den 1.57 milyon Euro'ya transfer ettiği Fousseini Diabate'yi devre arasında Göz Göz'e kiralayan Karadeniz temsilcisi, Malili futbolcunun bonservisinin yanı sıra, kadro dışı bırakılan Abdulkadir Parmak'ı da Sarı-Kırmızılılar'a önermeyi planlıyor.

Sıcak bakması bekleniyor

Göztepe formasıyla çıktığı 18 maçta 3 gol, 3 asistle oynayan Diabate'nin performansından memnun olan Ünal Karaman, Trabzonspor'da görev yaptığı dönemde Abdulkadir Parmak'a da sık sık görev veriyordu. Bu nedenlerden dolayı tecrübeli hocanın bu teklife sıcak bakabileceği gelen haberler arasında.

Safa Can Konuksever