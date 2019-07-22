Başkan Ahmet Ağaoğlu transfer çalışmaları ile ilgili konuştu, müjdeyi verdi... Bordo-Mavililer’in patronu, “Herhalde önümüzdeki hafta forvet transferini hallederiz. Epey bir mesafe katettik o konuda. O konuyla alakalı olarak pazartesi, salı çok yoğun geçecek. Çarşamba inşallah düğümü atarız diye düşünüyorum” dedi. Gözler ise Fırtına’nın forvet adaylarına çevrildi. Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, Wilfried Bony, Simon Terodde ve Emmanuel Adebayor ile olan görüşmelerini sıklaştırdı.

İmza parası istiyor

Kaliteli bir golcü ile kadrosunu kuvvetlendirmeyi hedefleyen Karadeniz devi, listenin ilk sırasına Wilfried Bony’nin ismini yazdı. Fildişili golcü ile uzun zamandır görüşen Trabzonspor, talep edilen imza parası nedeniyle transferi bir türlü sonuçlandıramadı. Anderlecht ve Marsilya’yı reddeden 30 yaşındaki futbolcu ile görüşmelerde büyük aşama kaydedildiği belirtildi.

Tek sıkıntı bonservis

Fırtına her ihtimale karşı diğer adaylarını da belirledi. Bordo-Mavili ekip, Köln’ün golcüsü Simon Terodde için düğmeye bastı. Ancak transferin önündeki en büyük engel 31 yaşındaki futbolcu için istenecek bonservis bedeli. 2021 yılına kadar Alman ekibi ile sözleşmesi bulunan Terodde için maliyet araştırması devam ediyor.