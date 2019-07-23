Trabzonspor Başkanı Başkan Ahmet Ağaoğlu transfer çalışmaları ile ilgili konuştu, müjdeyi verdi.

Bordo-Mavililer’in patronu, ““Herhalde önümüzdeki hafta forvet transferini hallederiz. Epey bir mesafe katettik o konuda. O konuyla alakalı olarak pazartesi, salı çok yoğun geçecek. Çarşamba inşallah düğümü atarız diye düşünüyorum” dedi.

Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, Wilfried Bony, Simon Terodde ve Emmanuel Adebayor ile olan görüşmelerini sıklaştırdı. Forvet transferde sona gelen Başkan Ağaoğlu’nun 3 golcüden birini kısa süre içinde takım kadrosuna katacağı belirtildi.

Kaynak: Akşam