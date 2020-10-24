Hem Gaziantep hem de Başakşehir maçlarında yaşanan top kayıplarının ardından agresif bir görüntü çizmeyen ve rakiplerini kendi sahasında kabul eden Trabzonspor’da bu anlayış değişiyor.

Teknik direktör Eddie Newton ve yardımcısı Steve Greaves antrenmanlarda sürekli pres vurgusu yaparken, kaybedilen topların ardından hemen önde baskı yapılması isteniyor. Newton, “Beklemek, geri çekilmek yok. Pres, pres, pres” diyerek takımını Fenerbahçe deplasmanına hazırlıyor. Trabzonspor’un teknik heyeti, dönen topların mutlaka kendilerinde olması gerektiğini söylerken, defans hattının da alan daraltarak orta sahaya yaklaşması talimatını verdi. Bordo-Mavililer’in planı; bu anlayışla rakip savunmayı hataya zorlayarak, Fenerbahçe merkezinin kolay oyun kurmasını ve topu dolaştırmasını engellemek.

Deplasmanda son 16 maçta 1 yenilgi

Yarın Fenerbahçe ile oynanacak maç öncesi Trabzonspor, etkili bir dış saha istatistiğine sahip. Öyle ki Fırtına, deplasmanda çıktığı son 16 karşılaşmanın sadece 1’ini kaybetti. Karadeniz ekibi bu süreçte 9 galibiyet elde ederken, 6 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Tek yenilgi ise Denizli’de 2-1’lik skorla geldi. Trabzonspor, geçen sezonun ilk yarısında evinde oynadığı Denizlispor mücadelesine de kaybetmişti.