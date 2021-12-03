4-5Aralık tarihlerinde Trabzonspor ’un 47. yönetiminin seçileceği genel kurul öncesinde tek aday olan Başkan Ahmet Ağaoğlu, yeni yönetim listesini sundu. Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, listenin son halini Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen’e teslim etti. Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, “Tek listeyle seçim yapılacak. Diğer kurullardan sadece Arşiv ve Müze Kurulu’nda 2 aday var. Disiplin, Denetim ve Sicil Kurulu tek listeyle girmektedir. Aynı kongrede onlar da seçilecektir. Bu yıl şampiyonluk hedefimizin çok güçlü olduğu bir yıldır. Elbette ki bu listeler temsildir. Asıl önemli olan bizlerin, taraftarın ve camianın yönetime, teknik kadroya ve futbolculara verdiği destektir. Şampiyonluk şarkılarının söylendiği dönemde onları yalnız bırakmamalıyız” dedi.

8 isim yerini korudu

14 kişilik asil listede, mevcut yönetimden 8 isim yerini korurken, 6 isim değişti. Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Müminhan Bilgin, Yalçın Orhan, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Kibar Yaşar Güven ve Serdar Ekrem Şirin, yeni dönemde de görev alacaklar. Yönetim kuruluna yeni girenler ise; Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli, Esat Emanet, Faruk Hacıhaliloğlu ve Semsettin Hancı oldu. Mevcut yönetimden Sertaç Güven, Mehmet Yiğit Alp, Özer Bayraktar gibi isimler yeni listede yer almadı.

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Ahmet Ağaoğlu

8 Nisan 2018’den itibaren Trabzonspor’da başkanlık koltuğunda oturan Ahmet Ağaoğlu, aynı zamanda 21 sene Golf Federasyonu’nun başkanlığını yürüttü. BordoMavili kulüpte 1993 yılında Sadri Şener yönetiminde yer alan Ağaoğlu, 2000-2002 arası Özkan Sümer döneminde başkan yardımcısıydı. İyi derecede İngilizce bilen Ağaoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Ertuğrul Doğan

Mevcut yönetimde Ahmet Ağaoğlu’nun en yakınındaki isim olan Ertuğrul Doğan’ın, yeni dönemde Asbaşkan görevine geçmesi bekleniyor. Türkiye’nin elektrik üreten en büyük 20 firmasından biri konumundaki Oltan&Köleoğlu Enerji’nin Yönetim Kurulu Başkanı olan Doğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunu ve 1977 doğumludur.

Ömer Sağıroğlu

Otomotiv, turizm ve konfeksiyon sektörlerinde faaliyette bulunan Ömer Sağıroğlu, 1964 Trabzon doğumludur. Evli ve 2 çocuk babası Sağıroğlu, İngilizce bilmektedir. Sağıroğlu’nun, genel sekreter olarak devam etmesi bekleniyor.

Yalçın Orhan

Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği (TSİAD) Başkanı Yalçın Orhan, TSClub Mağazaları’nın ulaştığı tarihi cirolarda başrol oynadı. İş insanı Orhan, ayrıca akaryakıt ve inşaat gibi farklı sektörlerde de faaliyetlerini sürdürmektedir.

Zafer Göktaş

Sağlık sektöründe hizmet veren Zafer Göktaş, bir önceki dönemde özellikle pazarlama bölümünde önemli projelere imza atmıştı. 40 yaşında ve evli olan Göktaş, yeni dönemde de Trabzonspor Yönetim Kurulu’nda yer alacak.

Şemsettin Hancı

Şirketlerinde 3 binin üzerinde kişiyi istihdam eden Şemsettin Hancı, Aşhan Yemek Gıda ve Turizm A.Ş.’nin yönetim kurulu başkanıdır. 1 kızı ve 2 oğlu olan 46 yaşındaki Hancı, İstanbul’da ikamet etmektedir.

Zeyyat Kafkas

Sporculuk geçmişi de bulunan Zeyyat Kafkas, 1992 yılından beri tekstil, madencilik ve emlak gibi sektörlerde faaliyet göstermektedir. Bunun yanı sıra pek çok sivil toplum örgütünün yönetim kurulu üyelikleri ve başkanlıklarında bulundu.

Müminhan Bilgin

Trabzonspor Kulübü’nde daha önce başkan yardımcılığı yapan Bilgin, Türkiye Eskrim Federasyonu’nun eski başkanlarındandır. 1964 Trabzon doğumlu olan Müminhan Bilgin, Türk Telekom ve PTT gibi üst düzey kurumlarda başmüdürlük yapmış, ayrıca AK Parti Trabzon kurucu üyelerindendir.

Serdar Ekrem Şirin

Türk Hava Yolları’nda uzun süre reklam müdürü olarak çalışan Serdar Ekrem Şirin, dünyada yılın pazarlamacısı dahil 200’den fazla ödülün sahibidir. Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Şirin, Muse İstanbul ve Magnolia Games’in kurucusudur.

Kibar Yaşar Güven

Mevcut yönetimde Sağlık Kurulu Başkanı olan Güven, Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Daha önce Atay Aktuğ’un başkanlığı döneminde de Trabzonspor Yönetim Kurulu’nda bulunan Güven, 1965 Trabzon doğumludur.

Esat Emanet

Bisiklet Endüstrisi Derneği (BİSED) Yönetim Kurulu Başkanı olarak bisiklet üreticilerini temsil eden Esat Emanet, Trabzon Sürmene doğumludur. İş adamı olan Emanet, daha önce Sürmenespor yönetiminde de yer almıştır.

Kemal Ertürk

Avukatlık yapan Kemal Ertürk, evli ve 2 çocuk babasıdır. Mevcut yönetimde genel sekreter yardımcılığı görevini yürüten Ertürk, 2015 yılından beri Trabzon futbol il temsilciliğinde başkan yardımcılığı ve ASKF disiplin kurulu başkanlığı yapmaktadır.

Ali Haydar Gedikli

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Ali Haydar Gedikli, TTSO meclis üyeliği ve 1461 Trabzon Futbol Kulübü’nde başkan yardımcılığı yapmıştır. Gedikli, Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun yönetim kuruluna yeni eklediği isimlerden...

Sami Karaman

İş insanı Sami Karaman, inşaat ve akaryakıt alanında boy göstermektedir. 46 yaşındaki Karaman, evli ve 3 çocuk babasıdır. Karaman, Hekimoğlu Trabzon FK’da başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Faruk Hacıhaliloğlu

HacıHaliloğlu inşaat sektöründe faaliyet göstermektedir. Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yönetim kurulu başkanı olduğu ATR İnşaat’ın yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır, Trabzon Of’ludur.