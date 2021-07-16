Sezon öncesinde çalışmalara Trabzon'da başlayan Bordo-Mavililer, 4 Temmuz'da ise 10 günlük bir süre için İstanbul'a hareket etmişti. Trabzonspor 'un, İstanbul'daki kamp süreci sona erdi. Özellikle 3 isim, burada yapılan çalışmalarda ön plana çıktı. Yeni transferler; Gervinho ile Fode Koita'nın yanı sıra Anthony Nwakaeme, kampın yıldızı oldu. Önceki gün 5-3 kazanılan Ümraniye maçında 2 asist yapan Nwakaeme, 1'er gol atan Koita ve Gervinho, performanslarıyla parmak ısırttı. 3 futbolcu, yeni sezon öncesinde, 'Hazırız' mesajı verdi. Nwakaeme, Gervinho ve Koita ortaya koyduğu futbol ile ön plana çıkarken, diğer yandan da Peres ve Bakasetas da gelecek sezondan itibaren Abdullah Avcı'nın vazgeçilmezlerinden olacak gibi görünüyor.

Bakasetas ve Peres...

Geçen sezon transfer edilip, kısa sürede takıma uyum sağlayan Bakasetas, yeni sezona da fırtına gibi girdi, Ümraniye karşısındaki 1 gol, 2 asistlik performansı ile takımın beyni olacağını gösterdi. Yunan futbolcu, idmanlarda da hırsı ile dikkat çekiyordu. Ayrıca yeni transfer edilen sağ bek Bruno Peres de 1 gol pası verirken, sahada kaldığı süre içerisindeki istikrarı ile alkış topladı. Peres, özellikle gerçekleştirilen antrenmanlarda bitmek bilmeyen enerjisi ile farkını ortaya koymuştu.