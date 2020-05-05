Sony ve Microsoft’un yeni nesil konsollarını duyurmalarının üzerinden belli bir süre geçti. Microsoft’un Xbox Series X konsoluyla ilgili neredeyse her şey açıklanmış olsa da PlayStation 5’ın kasasının nasıl bir tasarıma sahip olacağı hâlâ Sony tarafından açıklanmış değil.

Konsol konusunda deyim yerindeyse elindeki tüm kartları ortaya döken Microsoft, artık konsolda oynanacak oyunlara ve yeni nesil konsollardaki oynanışa yöneldi. Xbox’ın resmi Twitter hesabından 30 Nisan’da atılan bir tweet'te, 7 Mayıs’ta Xbox Series X oyun yayını yapılacağı duyurulmuştu. Tüm bunların yanında PlayStation 5 tarafında da önemli bir gelişme yaşandı.

Yayıncı Deadalic Entertainment, The Lord of the Rings: Gollum’un PlayStation 5 konsollarına çıkacağını duyurdu. Önümüzdeki dönemde oyuncularla buluşacak olan oyundan birçok ekran görüntüsü de paylaşıldı.

Oyundan paylaşılan ekran görüntülerinde sadece Gollum’u değil, ayrıca oyunun bölümlerinin atmosferlerini de görebiliyoruz. Hatta gözlerimiz bizi yanıltmıyorsa ekran görüntülerinden bir tanesinde Hüküm Dağı’nı da (Mount Doom) görebiliyoruz. Ayrıca oyunda bir noktada diyalog seçimlerinin olduğu da görülebiliyor. (Web Tekno)



