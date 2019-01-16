İşte Tarık Çamdal'ın Galatasaray'dan alacağı ücret!

Galatasaray'da son senelerin en çok tartışılan oyuncularından olan Tarık Çamdal'ın sözleşemsi feshedilirken 27 yaşındaki oyuncunun alacağı fesih bedeli ortaya çıktı.

16 Ocak 2019, Çarşamba 15:36 Son Güncelleme:
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İşte Tarık Çamdal'ın Galatasaray'dan alacağı ücret!

Galatasaray'da Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transferinin ardından uzun süredir tartışılan oyuncuların başında gelen Tarık Çamdal'ın da sözleşemsinin feshedildiği belirtilmişti.

2014/2015 sezonunun başında Eskişehirspor'dan tam 4 milyon 750 bin euroluk bonservis bedeliyle gelen ancak hem düşük form grafiği hem de takımdan ayrılmak istememesi sebebiyle sürekli tepki çeken Tarık Çamdal'a Sarı Kırmızılılar'ın kalan alacağı olan 600 euroluk ücretid e ödeyeceği öğrenildi.

Galatasaray Kulübü, Tarık'a bu parayı iki taksitte ödeyecek. 27 yaşındaki oyuncunun böylece kulüpte alacağı kalmamış oldu.

Metin Karabaş

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