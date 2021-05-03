İşte Süper Lig'in düşme hattında kalan maçlar ve ihtimaller...
Süper Lig'in 39.haftası geride kalırken düşme hattında çok kritik maçlar oynandı. Denizlispor'un lige veda ettiği haftada Başakşehir ve Kasımpaşa'nın kazanması Yeni Malatyaspor - Kayserispor mücadelesinin berabere kalması ile hesaplar değişti. İşte kalan haftalarda takımların fikstürleri...
Süper Lig'in 39.haftası geride kalırken düşme hattında müthiş mücadele devam ediyor. Denizlispor 'un Süper Lig'e veda ettiği haftada diğer 3 takım olmamak için çok kritik maçlar oynandı. Başakşehir geride gelip Ankaragücü karşısında kazandı ve büyük avantaj sağladı. Kasımpaşa da Alanyaspor 'u yenip üst sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor - Kayserispor mücadelesinin berabere kalması ile de hesaplar değişti.
Başakşehir son iki maçını geride gelip kazandı ve 43 puanla rahatladı. Fenerbahçe ile karşılaşacak BB Erzurumspor'un handikabı ise son haftayı BAY geçecek olması...Gençlerbirliği bitime 3 hafta kala düşme hattının hemen üzerindeki takımının 4 puan gerisinde kaldı. Ankaragücü de son haftalarda yaptığı kayıplarla düşme hattına girdi. Kasımpaşa'nın final gibi maçları devam ediyor.
Çok kritik maçlar var ->
Gelecek hafta:
BB ERZURUMSPOR - KASIMPAŞA
41.hafta:
BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR
KASIMPAŞA - ANKARAGÜCÜ
İşte kalan haftalarda takımların fikstürleri...
13 . ANTALYASPOR (38 MAÇ / 43 PUAN)
14 . BAŞAKŞEHİR (37 MAÇ / 43 PUAN)
15 . YENİ MALATYASPOR (37 MAÇ / 41 PUAN )
Y.MALATYASPOR'UN KALAN MAÇLARI
16 . KASIMPAŞA (37 MAÇ / 40 PUAN )
17 . KAYSERİSPOR (37 MAÇ / 39 PUAN )
----------------------------------------------------------------
18 . ANKARAGÜCÜ (37 MAÇ / 38 PUAN )
19 . BB ERZURUMSPOR (37 MAÇ / 37 PUAN )
BB ERZURUMSPOR'UN KALAN MAÇLARI
20 . GENÇLERBİRLİĞİ (37 MAÇ / 35 PUAN)