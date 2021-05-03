Süper Lig'in 39.haftası geride kalırken düşme hattında müthiş mücadele devam ediyor. Denizlispor 'un Süper Lig'e veda ettiği haftada diğer 3 takım olmamak için çok kritik maçlar oynandı. Başakşehir geride gelip Ankaragücü karşısında kazandı ve büyük avantaj sağladı. Kasımpaşa da Alanyaspor 'u yenip üst sıraya yükseldi. Yeni Malatyaspor - Kayserispor mücadelesinin berabere kalması ile de hesaplar değişti.

Başakşehir son iki maçını geride gelip kazandı ve 43 puanla rahatladı. Fenerbahçe ile karşılaşacak BB Erzurumspor'un handikabı ise son haftayı BAY geçecek olması...Gençlerbirliği bitime 3 hafta kala düşme hattının hemen üzerindeki takımının 4 puan gerisinde kaldı. Ankaragücü de son haftalarda yaptığı kayıplarla düşme hattına girdi. Kasımpaşa'nın final gibi maçları devam ediyor.

Çok kritik maçlar var ->

Gelecek hafta:

BB ERZURUMSPOR - KASIMPAŞA

41.hafta:

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİSPOR

KASIMPAŞA - ANKARAGÜCÜ





SÜPER LİG PUAN DURUMU





İşte kalan haftalarda takımların fikstürleri...

13 . ANTALYASPOR (38 MAÇ / 43 PUAN)

ANTALYASPOR'UN KALAN MAÇLARI

14 . BAŞAKŞEHİR (37 MAÇ / 43 PUAN)

BAŞAKŞEHİR'İN KALAN MAÇLARI

15 . YENİ MALATYASPOR (37 MAÇ / 41 PUAN )

Y.MALATYASPOR'UN KALAN MAÇLARI

16 . KASIMPAŞA (37 MAÇ / 40 PUAN )

KASIMPAŞA'NIN KALAN MAÇLARI

17 . KAYSERİSPOR (37 MAÇ / 39 PUAN )

KAYSERİSPOR'UN KALAN MAÇLARI

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18 . ANKARAGÜCÜ (﻿﻿﻿﻿﻿﻿37 MAÇ / 38 PUAN )

ANKARAGÜCÜ'NÜN KALAN MAÇLARI

19 . BB ERZURUMSPOR (37 MAÇ / 37 PUAN )

BB ERZURUMSPOR'UN KALAN MAÇLARI

20 . GENÇLERBİRLİĞİ (37 MAÇ / 35 PUAN)

G.BİRLİĞİ'NİN KALAN MAÇLARI







