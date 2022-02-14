İşte Süper Lig yayın ihalesinde son durum!

Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının yeni yayın ihalesi için teklif verme süresi sona erdi. Firmalar, kapalı zarf usülü veya e-mail yoluyla tekliflerini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) iletti.

4 ana paket var, süre 3 ya da 5 yıl

Yeni yayın ihalesinde 2022-23, 2023-24, 2024-25, 2025-26 ve 2026-27 sezonlarının ilk 3 sezonu veya 5 sezonunun tümü için hazırlanan 4 ana paket var. Paket 1-A'da 8’i hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 210 (2022-23 sezonu için 238 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları bulunuyor.

Canlı yayının alt kategorileri

Paket 1-B'nin içeriği ise şöyle: 4’ü hafta sonuna denk gelen derbi olmak üzere, toplam 60 (2022-23 sezonu için 68 maç) hafta sonu Süper Lig maçının canlı yayın hakları.

Paket 1-C'de 4’ü hafta içine denk gelen derbi olmak üzere, 36 hafta içi Süper Lig maçının canlı yayını hakları var.

Paket 1-D ise TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü haklarını kapsıyor.

Paket 1-E'de dijital platformlardan Süper Lig kısa özet hakları bulunuyor.

Paket 1-F'nin içeriği ise Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının radyo yayın hakları.

Paket 4 bütün paketleri kapsıyor

Paket 2'de Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı var.

Paket 3 Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında düşük çözünürlüklü olarak İnternet TV ve GSM şebekeleri canlı yayın hakkını kapsıyor.

Paket 4'te ise paket 1, paket 2 ve paket 3’e giren yayın haklarının tamamı bulunuyor.

Yayın ihalesine teklif veren firmalar

Ajansspor'un haberine göre yayın ihalesine Saran Group, Sportsradar, Türk Telekom, BeIN, Turkuaz ve TRT teklif verdi. Firmalar ihalede farklı paketlere talip oldu. Paket 1’e dolar veya TL şeklinde teklif verilebilirken uluslararası içeriği olan Paket 2 ve 3’eyse sadece dolar üzerinden teklifler iletildi.

3 şirket genel pakete talip

Gelen bilgilere göre genel paketler için 3 firma teklif verdi. Bu firmaların isimleri şöyle: Saran Group, BeIN ve Türk Telekom. İçindeki her bir alt pakete açık açık değer biçmek kaydıyla, firmalar, tek bir teklif sundu.

1.Lig ve Süper Lig özetlerine talip olanlar

Turkuaz ve TRT'nin ise Paket 1-D için teklif verdiği belirtiliyor. Paket 1-D'nin içeriği TFF 1. Lig maçlarının canlı yayın hakları ve özetleriyle Süper Lig maçlarının geniş özetleriyle haber amaçlı görüntü haklarını kapsıyor. Alınan bilgiye göre Sportsradar Paket 2'ye teklif verdi. Paket 2'de Süper Lig maçlarının uluslararası bahis platformlarında canlı yayın hakkı bulunuyor. Böylece ihaleye 6 firmadan 15 paket teklifi gelmiş oldu.

Sonuç 21 Şubat'ta açıklanacak

Verilen teklifler değerlendirildikten sonra sonuç 21 Şubat saat 17.00'de açıklanacak. 21 Şubat'a kadar firmalar verdiği teklifi revize edebilme şansına sahip, İhale komisyonu, tüm süreç sonunda oluşan fiyatları yetersiz bulursa ihaleyi iptal edip, daha sonra yeniden yeni bir ihaleye çıkabilir.



