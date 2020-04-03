İşte sokağa çıkma yasağına takılan 20 yaş altı futbolcular

Corona virüs kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni tedbirlere 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı koydu. Peki 20 yaş altı futbolcular kimler, hangileri sokağa çıkamayacak. Galatasaray, Fenerbahçe,Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir, Kayserispor, Kasımpaşa, Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Antalyaspor ve daha fazlası için işte detaylar...

03 Nisan 2020, Cuma 23:50 Son Güncelleme:
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İşte sokağa çıkma yasağına takılan 20 yaş altı futbolcular


Corona virüs kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 yaş altının sokağa çıkarmayı yasakladıktan sonra hangi futbolcunun 20 yaş altı futbolcuların kim olduğu araştırılmaya başladı. Ajansspor'un haberine göre; İşte 21 yaş altı futbolcular; 

Galatasaray :

Yunus Akgün

Berk Balaban

Gökay Güney

Ercan Şirin

Süleyman Luş

Işık Kaan Arslan 

Emin Bayram

Erencan Yardımcı

Çaykur Rizespor:

Zafer Görgen 

Emirhan Topçu

Berkay Sandikci 

Oguz Kagan Güctekin

Trabzonspor:

Faruk Can Genc

Abdülkadir Ömür

Cafer Tosun

Fenerbahçe:

Abdullah Yigiter

Abdulcebrail Akbulut

Ferdi Kadioglu

Allahyar Sayyadmanesh

Konyaspor:

Sener Kaya

Kasımpaşa:

Cagtay Kurukalip

Berk Çetin

Ugurcan Yazgili

Yilmaz Daler

Murat Berk Colak

Gaziantep FK:

Mehmet Fatih Dündar 

Sefa Anük

Hamza Deniz Dündar

Kayserispor:

Emre Demir 

Aksel Aktaş 

Furkan Şahin 

Anthony Uzodimma

Yeni Malatyasspor:

Abdulsamed Damlu 

Bilal Barman

Sivasspor:

Muhammet Can Tuncer 

Furkan Sağman 

Antalyaspor:

Yakup Mert Cakir

Bünyamin Balcı 

Batuhan Fındık 

Cengiz Demir 

Halil İbrahim Sevinç 

Batuhan Arslan 

Paul Mukairu 

Herman Vardar 

Gençlerbirliği:

Ahmet Cevat Varol 

Gökhan Altınparmak

Denizlispor:

Murathan Sütçü 

Asim Aksungur

Alihan Kalkan 

Beşiktaş:

Dogukan Özkan

Ersin Destanoglu 

Kerem Kalafat 

Erdogan Kaya

Rıdvan Yılmaz 

Muhayer Oktay 

Erdem Secgin

Mertcan Acikgöz 

Kartal Yilmaz 

Almos Kalafat

Alanyaspor 

Veysel Ünal

Başakşehir :

Muhammed Sarikaya  

Mert Celik

Emre Kaplan

Abdulkadir Celik

Muhammet Arslantas

Ankaragücü:

Halil Bagcı

Ender Aygören 

Mahmut Altinkaya

Berke Gürbüz

Ferdi İmdat 

Göztepe:

Eren Bilen

Arda Özçimen

Metin Yıldırım

Batuhan Kırdaroğlu

Ege Özkayımoğlu 

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