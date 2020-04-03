İşte sokağa çıkma yasağına takılan 20 yaş altı futbolcular
Corona virüs kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni tedbirlere 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağı koydu. Peki 20 yaş altı futbolcular kimler, hangileri sokağa çıkamayacak. Galatasaray, Fenerbahçe,Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir, Kayserispor, Kasımpaşa, Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Antalyaspor ve daha fazlası için işte detaylar...
Corona virüs kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 yaş altının sokağa çıkarmayı yasakladıktan sonra hangi futbolcunun 20 yaş altı futbolcuların kim olduğu araştırılmaya başladı. Ajansspor'un haberine göre; İşte 21 yaş altı futbolcular;
Yunus Akgün
Berk Balaban
Gökay Güney
Ercan Şirin
Süleyman Luş
Işık Kaan Arslan
Emin Bayram
Erencan Yardımcı
Çaykur Rizespor:
Zafer Görgen
Emirhan Topçu
Berkay Sandikci
Oguz Kagan Güctekin
Trabzonspor:
Faruk Can Genc
Abdülkadir Ömür
Cafer Tosun
Fenerbahçe:
Abdullah Yigiter
Abdulcebrail Akbulut
Ferdi Kadioglu
Allahyar Sayyadmanesh
Konyaspor:
Sener Kaya
Kasımpaşa:
Cagtay Kurukalip
Berk Çetin
Ugurcan Yazgili
Yilmaz Daler
Murat Berk Colak
Gaziantep FK:
Mehmet Fatih Dündar
Sefa Anük
Hamza Deniz Dündar
Kayserispor:
Emre Demir
Aksel Aktaş
Furkan Şahin
Anthony Uzodimma
Yeni Malatyasspor:
Abdulsamed Damlu
Bilal Barman
Sivasspor:
Muhammet Can Tuncer
Furkan Sağman
Antalyaspor:
Yakup Mert Cakir
Bünyamin Balcı
Batuhan Fındık
Cengiz Demir
Halil İbrahim Sevinç
Batuhan Arslan
Paul Mukairu
Herman Vardar
Gençlerbirliği:
Ahmet Cevat Varol
Gökhan Altınparmak
Denizlispor:
Murathan Sütçü
Asim Aksungur
Alihan Kalkan
Beşiktaş:
Dogukan Özkan
Ersin Destanoglu
Kerem Kalafat
Erdogan Kaya
Rıdvan Yılmaz
Muhayer Oktay
Erdem Secgin
Mertcan Acikgöz
Kartal Yilmaz
Almos Kalafat
Alanyaspor
Veysel Ünal
Başakşehir :
Muhammed Sarikaya
Mert Celik
Emre Kaplan
Abdulkadir Celik
Muhammet Arslantas
Ankaragücü:
Halil Bagcı
Ender Aygören
Mahmut Altinkaya
Berke Gürbüz
Ferdi İmdat
Göztepe:
Eren Bilen
Arda Özçimen
Metin Yıldırım
Batuhan Kırdaroğlu
Ege Özkayımoğlu