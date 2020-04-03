İşte sokağa çıkma yasağına takılan 20 yaş altı futbolcular





Corona virüs kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 yaş altının sokağa çıkarmayı yasakladıktan sonra hangi futbolcunun 20 yaş altı futbolcuların kim olduğu araştırılmaya başladı. Ajansspor'un haberine göre; İşte 21 yaş altı futbolcular;

Galatasaray :

Yunus Akgün

Berk Balaban

Gökay Güney

Ercan Şirin

Süleyman Luş

Işık Kaan Arslan

Emin Bayram

Erencan Yardımcı

Çaykur Rizespor:

Zafer Görgen

Emirhan Topçu

Berkay Sandikci

Oguz Kagan Güctekin

Trabzonspor:

Faruk Can Genc

Abdülkadir Ömür

Cafer Tosun

Fenerbahçe:

Abdullah Yigiter

Abdulcebrail Akbulut

Ferdi Kadioglu

Allahyar Sayyadmanesh

Konyaspor:

Sener Kaya

Kasımpaşa:

Cagtay Kurukalip

Berk Çetin

Ugurcan Yazgili

Yilmaz Daler

Murat Berk Colak

Gaziantep FK:

Mehmet Fatih Dündar

Sefa Anük

Hamza Deniz Dündar

Kayserispor:

Emre Demir

Aksel Aktaş

Furkan Şahin

Anthony Uzodimma

Yeni Malatyasspor:

Abdulsamed Damlu

Bilal Barman

Sivasspor:

Muhammet Can Tuncer

Furkan Sağman

Antalyaspor:

Yakup Mert Cakir

Bünyamin Balcı

Batuhan Fındık

Cengiz Demir

Halil İbrahim Sevinç

Batuhan Arslan

Paul Mukairu

Herman Vardar

Gençlerbirliği:

Ahmet Cevat Varol

Gökhan Altınparmak

Denizlispor:

Murathan Sütçü

Asim Aksungur

Alihan Kalkan

Beşiktaş:

Dogukan Özkan

Ersin Destanoglu

Kerem Kalafat

Erdogan Kaya

Rıdvan Yılmaz

Muhayer Oktay

Erdem Secgin

Mertcan Acikgöz

Kartal Yilmaz

Almos Kalafat

Alanyaspor

Veysel Ünal

Başakşehir :

Muhammed Sarikaya

Mert Celik

Emre Kaplan

Abdulkadir Celik

Muhammet Arslantas

Ankaragücü:

Halil Bagcı

Ender Aygören

Mahmut Altinkaya

Berke Gürbüz

Ferdi İmdat

Göztepe:

Eren Bilen

Arda Özçimen

Metin Yıldırım

Batuhan Kırdaroğlu

Ege Özkayımoğlu