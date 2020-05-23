Koronavirüs tedbirleri sebebiyle ara verilen Süper Lig, 12 Haziran’dan itibaren kaldığı yerden devam edecek. 26 maç sonunda 44 puanla lider Trabzonspor’un 9 puan gerisinde 5. sırada yer alan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Ya lçın, kalan 8 mücadelede takımını gelecek sezona hazırlayacak. Loris Karius’la yolların ayrılmasının ardından kalan 8 haftada kaleyi Ersin Destanoğlu’na emanet edecek olan başarılı teknik adam, böylelikle genç file bekçisinin yeni dönem öncesinde tecrübe kazanmasını sağlayacak.Ersin'le hem kendisi hem yardımcıları aracılığıyla yakından ilgilenen Sergen Hoca, oyuncusundan büyük beklentilerinin olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Dorukhan 3 bölgede deneniyor

Dizinden yaşadığı sakatlığı atlatan Dorukhan Toköz, bu hafta yapılan takım çalışmalarında ilk kez yer almıştı. Sergen Yalçın’ın, başarılı ön liberoyu, hem kendi bölgesinde hem de sağ bek ve 10 numara hatlarında denediği kaydedildi. Dorukhan’dan yeni dönemde birçok bölgede yararlanmak isteyen Yalçın, ligde kalan maçlarda bu oyuncusuna çok sık süre verip genç oyuncunun kendisini daha da geliştirmesinin önünü açacak.

Yabancıların yanına Erdoğan

Stoper hattında elinde: Domagoj Vida, Enzo Roco ve Victor Ruiz gibi isimleri bulunduran teknik direktör Sergen Yalçın, ek olarak takımın 19 yaşındaki savunmacısı Erdoğan Kaya’yı da takım çalışmalarında bu 3’lüyle beraber denemeye başladı. Erdoğan’ı ara sıra takımın yabancı stoperleriyle eşleştiren ve uyumlarını inceleyen Yalçın, 1,87’lik oyuncuyu da Süper Lig’in son bölümünde sahaya sürmeyi planlıyor.

Görev, Kartal Kayra’nın...

Yeni sezonda kadrosunda önemli bir değişikliğe gidecek olan Siyah- Beyazlılar’da, orta saha bölgesi de bu durumdan nasibini alacak. Mohamed Elneny’nin kiralık sözleşmesi sona erecek, ek olarak takımın emektar kaptanı Atiba Hutchinson’ın da kontratı bitecek. 2 futbolcuyla da ayrılık ihtimalini göz önünde bulunduran Sergen Yalçın, takımın 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz’a da ön libero hattında şans verecek ve oyuncunun potansiyelini göstermesini sağlayacak.

Orhan Yıldırım