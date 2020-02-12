Beşiktaş’ın başında çıktığı Çaykur Rize ve Gaziantep FK maçlarını kazanarak camiaya bambaşka bir hava getiren teknik direktör Sergen Yalçın, futbolculara hocalık değil, adeta kaptanlık yapıyor. Gittiği takımlarda futbolcunun dilinden iyi anladığı için başarılı olan siyah-beyazlı hoca, katı kuralları esneterek oyuncularına jest yaptı.

Tesislerdeki kuralları gevşeterek oyuncuların psikolojik olarak rahatlamasını sağlayan Sergen Yalçın karşılığında ise sahada Beşiktaş’a yakışır şekilde mücadele edilmesini istedi. Siyah-beyazlı oyuncularla sadece maçtan bir gün önce taktik toplantı yapan Yalçın’ın, “Sizler zaten profesyonel oyuncularsınız. Neyi yapıp, neyi yapmayacağınızı gayet iyi biliyorsunuz. Benim uyarılarda bulunmama gerek yok. Ben antrenmanlara ve sahaya bakarım. Formayı da hak edene veririm. Sizler de sahada daha iyi olabilmek için çalışmalısınız. Önümüzde çok zor maçlar var. Bu ligde kimin şampiyon olacağını kestirmek hiç kolay değil. Biz sonuna kadar bu yarışın içerisinde olmalıyız” diye konuştuğu öğrenildi.

Boateng ilk 11'e

Öte yandan Sergen Yalçın’ın cuma günü oynayacakları Medipol Başakşehir maçının taktik analizlerine devam ettiği aktarıldı. Kevin Prince Boateng’i Gaziantep FK maçında oyuna sokarak maçın kaderini değiştiren siyah-beyazlı hocanın, Ganalı futbolcuyu kritik müsabakada ilk 11’de sahaya sürmenin planlarını yaptığı vurgulandı. (Skorer)