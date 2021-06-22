Beşiktaş ile yeniden anlaşan Sergen Yalçın'ın yeni sözleşme şartları da belli oldu.

Yıllık 22 milyon TL

Sergen Yalçın'ı yeniden takımın başına getiren Beşiktaş, başarılı hoca ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yıllık 22 milyon TL kazanacak olan Sergen Yalçın, Süper kupa yeni sezon şampiyonluk ve kupa alınması halinde toplamda 36 milyon TL kazanmış olacak. Sergen Yalçın garanti paranın yarısını peşin alacak.

Beşiktaş'ın mayıs ayında yapılacak seçimi nedeniyle anlaşmanın 1 yıllık yapıldığı öğrenildi.

Orhan Yıldırım

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