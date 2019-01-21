Fanatik'in ulaştığı özel bilgilere göre Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Serdar Aziz hem formda kalmak hem de transfer görüşmelerini sessiz sedasız yapmak için Yeşilköy'de bir otele yerleşti.

Menajeri Haluk Canatar ile kalan 28 yaşındaki savunma oyuncusu gün boyunca otelin fitnes salonunu kullanıyor. Serdar Aziz ayrıca sabahın erken saatlerinde sahilde koşuya çıkıyor.

Serdar Aziz'in taraftara tanınmamak için atkı bere taktığı ve yüzünü kamufle etmeye çalıştığı öğrenildi.

Kalan boş zamanlarını da eşi Tuğçe Aziz ve oğlu Yaman ile geçiren Serdar Aziz geceleri yine otele geri dönüyor.

Ersun Yanal ile konuştu!

Bu arada oyuncunun menajeri Haluk Canatar Beyaz TV ile yaptığı telefon bağlantısında Fenerbahçe ile görüştüklerini ve Serdar'ın Ersun Yanal ile konuştunu açıkladı.