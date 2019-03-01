Siyah-beyazlı yönetimin Güneş’in yerine düşündüğü il isim Guti Hernandez. Başkan Fikret Orman, İspanyol teknik adamla bir görüşme gerçekleştirip ‘Takımın başına geç” diyecek. Real Madrid’le de adı anılan Guti’nin bu konuda vereceği karar merakla bekleniyor. Öte yandan yönetimin Alanyaspor’un teknik direktörü Sergen Yalçın’ın yanı sıra son olarak Bundesliga’da Stuttgart’ı çalıştıran Tayfun Korkut’u da hoca aday listesine eklemiş durumda. Bu arada yönetimde bazı isimlerin ise Bursaspor’da kötü bir sezon yaşayan Samet Aybaba’nın takımın başına geçmesi için Başkan Fikret Orman’a baskı yaptığı belirtildi. Aybaba, 2012-13 sezonunda Beşiktaş’ı çalıştırmıştı.

YILLIK 3.2 MİLYON AVRO

A Millî Takımın başına geçen ve dört yıllık imza atan Şenol Güneş’in alacağı ücretin yıllık 3,2 milyon avro olacağı öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı, son dört sezondur başında olduğu Beşiktaş’tan ise yıllık 2,3 milyon avro kazanıyordu. (Türkiye Gazetesi)