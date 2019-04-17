İşte sen busun Karius!

Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’dan 2 sezonluğuna kadrosuna kattığı Loris Karius’un Beşiktaş macerası istediği gibi başlamamıştı... Kara Kartal’da hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda istikrar konusunda sıkıntı yaşayan Alman file bekçisi, beklenenin altında kalan performansı sebebiyle teknik direktör Şenol Güneş tarafından da büyük eleştiri almıştı. Takımda tartışılan isimlerin başında gelen 25 yaşındaki kaleci, geçen hafta Spor Toto Süper Lig ekibi Başakşehir’le oynanan mücadelede ortaya koyduğu performansla tüm olumsuz geçmişini adeta unutturdu. Lig lideriyle oynanan mücadelenin ilk yarısında 3 dakika içinde peş peşe 3 önemli pozisyonu kurtaran, oyunun son dakikalarında da kritik bir pozisyonda da gole izin vermeyen Karius, 2-1’lik galibiyetin mimarları arasında yer almıştı.

Rüzgarı arkasına aldı

Karşılaşma sonunda takım arkadaşlarının, “İşte gerçek Karius bu!” övgüsünde bulunduğu Karius, Başakşehir mücadelesiyle birlikte Kara Kartal’da adeta yeni bir sayfa açtı. Sosyal medyada kendisi hakkında yapılan yorumlarda, büyük övgü toplayan tecrübeli file bekçisi, Siyah-Beyazlılar’da rüzgarı bu kez arkasına almayı başardı.

Devler Ligi potası

Kara Kartal'la bulunan kiralık sözleşmesi 2 yıllık olan Loris Karius, kulüpteki ekonomik kriz sebebiyle bir süre maaşını almakta gecikme yaşamıştı. Bu gelişme sebebiyle ilk etapta sezon sonunda yollarını ayırmanın hesaplarını yapan Karius, alacaklarının ödenmesi ve kendisi için artık pozitif havanın hakim olması sebebiyle bu konudaki kararını sezon sonuna bıraktı. Yıldız ismin, Beşiktaş’ın sezonu Şampiyonlar Ligi potasında tamamlaması halinde yoluna Beşiktaş’la devam edeceği konuşuluyor.