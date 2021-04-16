İşte Sedef hastalığında en etkili diyet!

İşte Sedef hastalığı'nda dikkat edilmesi gereken altın kurallar:

- En etkili diyet yöntemi ise eliminasyon diyetidir. Bu konuda fazla sayıda araştırma mevcut ancak sedef hastaları ve diyet denemelerine bakıldığında hastaların bahsettiği tetikleyici gıdalar/ iyileştiren gıdalar genellikle aynı.

- Bu hastalıkta temel diyet yaklaşımı aslında geçirgen bağırsak sendromunda yapılan ile aynı . Zaten ana sebep de bağırsak geçirgenliğinin artmış olması .

- Örneğin, sedef hastalığı olan 1.206 kişide yapılan bir çalışma, belirli diyet değişikliklerinin katılımcıların çoğunda cilt koşullarının iyileştirilmesine yardımcı olduğu görülmüş .

- Eliminasyon diyetinde çıkarılması gereken besinler genellikle enflamasyonu artıran besinlerdir. Bunların da başında şunlar gelir :

- Kırmızı et /işlenmiş et ürünleri

- Gece gölgesi sebzeleri ( domates biber patlıcan gibi )

- Gluten

- Süt ürünleri

- Alkol