İşte Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlar
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. eleme turu maçları sonunda rakiplerini elemeyi başaran PSV, Olympiakos, Sheriff, Cluj, Midtjylland, Ludogorets, Young Boys, Sparta Prag ve Kızılyıldız adlarını bir üst tura yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. eleme turu maçları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 2. eleme turu rövanşında 9 karşılaşma oynandı.
PSV, Olympiakos, Sheriff, Cluj, Midtjylland, Ludogorets, Young Boys, Sparta Prag ve Kızılyıldız takımları tur atladı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Galatasaray - PSV (Hollanda): 1-5, 1-2
Neftçi (Azerbaycan) - Olympiakos (Yunanistan): 0-1, 0-1
Sheriff (Moldova) - Alashkert (Ermenistan): 1-0, 3-1
Cluj (Romanya) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-1, 2-0
Midtjylland (Danimarka) - Celtic (İskoçya): 1-1, 2-1 (uzatmalarda)
Ludogorets (Bulgaristan) - Mura (Slovenya): 0-0, 3-1
Young Boys (İsviçre) - Slovan Bratislava (Slovakya): 0-0, 3-2
Sparta Prag (Çekya) - Rapid Wien (Avusturya): 1-2, 2-0
Kızılyıldız (Sırbistan) - Kairat (Kazakistan): 1-2, 5-0