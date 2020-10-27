Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın ilk gün maçlarında adeta gol yağmuru vardı. Real Madrid, 2-0 geriye düştüğü maçta beraberliği son dakikalarda kurtarırken, Atalanta da aynı geri dönüşe Ajax karşısında imza attı ve 2-0 geriye düştüğü maçta 1 puan kazandı. Manchester City, Marsilya'yı 3-0'la geçerken, Atletico Madrid de 5 golün atıldığı maçta Salzburg'u 3-2 mağlup etti.

İşte gecenin skorları:

Lokomotiv Moskova 1-2 Bayern Münih

Shakhtar 0-0 Inter

Marsilya 0-3 Man. City

Atletico Madrid 3-2 Salzburg

M'Gladbach 2-2 Real Madrid

Liverpool 2-0 Midtjylland

Atalanta 2-2 Ajax

Porto 2-0 Olympiakos





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11' Fabio Vieira'nın golüyle Porto, Olympiakos karşısında 1-0 öne geçti.

18' Ferran Torres Manchester City'yi Marsilya deplasmanında 1-0 öne geçirdi.

29' Marcos Llorente Atletico Madrid'i Salzburg karşısında 1-0 öne geçiren golü attı.

30' Dusan Tadic Ajax'ı Atalanta deplasmanında penaltıdan 1-0 öne geçirdi.

33' Marcus Thuram Mönchengladbach'ın Real Madrid karşısında 1-0 öne geçmesini sağlayan golü attı.

38' Ajax, Lassina Traore'nin golüyle Atalanta deplasmanında skoru 2-0 yaptı.

40' Dominik Szoboszlai, Salzburg'a Atletico Madrid deplasmanında 1-1'lik beraberliği getirdi.

47' Berisha Salzburg'u 2-1 öne geçiren golü attı.

51' Joao Felix, Atletico Madrid adına beraberliği sağladı, İspanya'da skor şimdi 2-2.

54' Atalanta Zapata'nın golüyle Ajax karşısında farkı 1'e indirdi.

55' Diogo Jota Liverpool'u Midtjylland karşısında 1-0 öne geçirdi.

58' Marcus Thuram kendisinin ve takımının 2. golünü attı ve Monchengladbach'ı Real Madrid karşısında 2-0 öne geçirdi.

60' Atalanta 2-0 geriye düştüğü maçta Ajax karşısında beraberliği yakaladı. 2 gol de Zapata'dan...

76' Manchester City, İlkay Gündoğan'ın golüyle skoru Marsilya karşısında 2-0 yaptı.

81' Sterling City'yi 3-0 öne geçirdi.

85' Joao Felix Atletico Madrid'i Salzburg karşısında 3-2 öne geçirdi.

87' Karim Benzema Real Madrid adına farkı 1'e indirdi.

90+3' Real Madrid Casemiro'nun golüyle maçta 2-2'lik beraberliği yakaladı.

Saat 23.00 maçları:

Liverpool - Midtjylland

Atletico Madrid - Salzburg

Mönchengladbach - Real Madrid

Marsilya - Manchester City

Porto - Olympiakos

Atalanta - Ajax





13' Bayern Münih Leon Goretzka'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Maçlarda ilk yarılar sona erdi

L. Moskova 0-1 B. Münih

S. Donetsk 0-0 Inter

İkinci yarılar başladı.

70' Anton Miranchuk Lokomotif'e beraberliği getiren golü attı.

79' Joshua Kimmich Bayern Münih'i tekrar öne geçirdi.

Lokomotif Moskova 1-2 Bayern Münih

Shakhtar Donetsk 0-0 Inter

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20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayern Münih (Almanya)

20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Inter (İtalya)

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Salzburg (Avusturya)

23.00 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Real Madrid (İspanya)

23.00 Olympique Marsilya (Fransa) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Porto (Portekiz) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Atalanta (İtalya) - Ajax (Hollanda)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka)