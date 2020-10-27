İşte Şampiyonlar Ligi'nde 27 Ekim maçlarının skorları
Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı bu akşam başladı. Bayern Münih Rusya deplasmanında kazanırken, Real Madrid ise geçen haftaki Shakhtar şokundan sonra bir kötü sürpriz daha yaşamak üzereyken adeta beraberliğe sevindi. Atletico Madrid, Sazburg karşısında 5 gollü maçta 3-2 kazanırken, Atalanta geriden geldiği maçta Ajax ile 2-2 berabere kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın ilk gün maçlarında adeta gol yağmuru vardı. Real Madrid, 2-0 geriye düştüğü maçta beraberliği son dakikalarda kurtarırken, Atalanta da aynı geri dönüşe Ajax karşısında imza attı ve 2-0 geriye düştüğü maçta 1 puan kazandı. Manchester City, Marsilya'yı 3-0'la geçerken, Atletico Madrid de 5 golün atıldığı maçta Salzburg'u 3-2 mağlup etti.
İşte gecenin skorları:
Lokomotiv Moskova 1-2 Bayern Münih
Shakhtar 0-0 Inter
Marsilya 0-3 Man. City
Atletico Madrid 3-2 Salzburg
M'Gladbach 2-2 Real Madrid
Liverpool 2-0 Midtjylland
Atalanta 2-2 Ajax
Porto 2-0 Olympiakos
***
11' Fabio Vieira'nın golüyle Porto, Olympiakos karşısında 1-0 öne geçti.
18' Ferran Torres Manchester City'yi Marsilya deplasmanında 1-0 öne geçirdi.
29' Marcos Llorente Atletico Madrid'i Salzburg karşısında 1-0 öne geçiren golü attı.
30' Dusan Tadic Ajax'ı Atalanta deplasmanında penaltıdan 1-0 öne geçirdi.
33' Marcus Thuram Mönchengladbach'ın Real Madrid karşısında 1-0 öne geçmesini sağlayan golü attı.
38' Ajax, Lassina Traore'nin golüyle Atalanta deplasmanında skoru 2-0 yaptı.
40' Dominik Szoboszlai, Salzburg'a Atletico Madrid deplasmanında 1-1'lik beraberliği getirdi.
47' Berisha Salzburg'u 2-1 öne geçiren golü attı.
51' Joao Felix, Atletico Madrid adına beraberliği sağladı, İspanya'da skor şimdi 2-2.
54' Atalanta Zapata'nın golüyle Ajax karşısında farkı 1'e indirdi.
55' Diogo Jota Liverpool'u Midtjylland karşısında 1-0 öne geçirdi.
58' Marcus Thuram kendisinin ve takımının 2. golünü attı ve Monchengladbach'ı Real Madrid karşısında 2-0 öne geçirdi.
60' Atalanta 2-0 geriye düştüğü maçta Ajax karşısında beraberliği yakaladı. 2 gol de Zapata'dan...
76' Manchester City, İlkay Gündoğan'ın golüyle skoru Marsilya karşısında 2-0 yaptı.
81' Sterling City'yi 3-0 öne geçirdi.
85' Joao Felix Atletico Madrid'i Salzburg karşısında 3-2 öne geçirdi.
87' Karim Benzema Real Madrid adına farkı 1'e indirdi.
90+3' Real Madrid Casemiro'nun golüyle maçta 2-2'lik beraberliği yakaladı.
Saat 23.00 maçları:
Liverpool - Midtjylland
Atletico Madrid - Salzburg
Mönchengladbach - Real Madrid
Marsilya - Manchester City
Porto - Olympiakos
Atalanta - Ajax
13' Bayern Münih Leon Goretzka'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Maçlarda ilk yarılar sona erdi
L. Moskova 0-1 B. Münih
S. Donetsk 0-0 Inter
İkinci yarılar başladı.
70' Anton Miranchuk Lokomotif'e beraberliği getiren golü attı.
79' Joshua Kimmich Bayern Münih'i tekrar öne geçirdi.
Lokomotif Moskova 1-2 Bayern Münih
Shakhtar Donetsk 0-0 Inter
***
20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayern Münih (Almanya)
20.55 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Inter (İtalya)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Salzburg (Avusturya)
23.00 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Real Madrid (İspanya)
23.00 Olympique Marsilya (Fransa) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Porto (Portekiz) - Olympiakos (Yunanistan)
23.00 Atalanta (İtalya) - Ajax (Hollanda)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka)