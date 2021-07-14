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İşte Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turuna çıkan takımlar

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2021-2022 sezonu 1. eleme turu rövanşı, 4 maçla sona erdi. Buna göre rakiplerini eleyen Kairat, Alaşkert, Neftçi ve Legia Varşova, 2. eleme turuna çıktı.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 23:13 Son Güncelleme:
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İşte Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turuna çıkan takımlar

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2021-2022 sezonu 1. eleme turu rövanşı, 4 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 2. eleme turuna çıkan tüm takımlar, bugün oynanan dört maçın ardından belli oldu.

Rakiplerini eleyen Kairat, Alaşkert, Neftçi ve Legia Varşova, üst tura adlarını yazdırdı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Kairat (Kazakistan) - Maccabi Haifa (İsrail): 2-0 (1-1)

Alaşkert (Ermenistan) - Connah’s Quay Nomads (Galler): 1-0 (uzatmalarda) (2-2)

Neftçi (Azerbaycan) - Dinamo Tiflis (Gürcistan): 2-1 (2-1)

Legia Varşova (Polonya) - Bodo Glimt (Norveç): 2-0 (3-2)

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