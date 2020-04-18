İşte Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı tarih!

Futbolseverler, tıpkı yerel liglerde olduğu gibi Şampiyonlar Ligi’nde de sezonun kalan maçlarının nasıl tamamlanacağını merak ediyor. İşte tam bu noktada İngiliz gazetesi Daily Telegraph, önemli bir iddia ortaya attı. Avrupa futbolunun patronu UEFA’ya yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Devler Ligi’nde çeyrek finalden finale kadar olan maçların oynanması için 28 Temmuz’a kadar gerekli sağlık koşullarının oluşması beklenecek. Ardından şampiyonun belli olacağı Devler Ligi finali, 29 Ağustos’ta Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

İspanya’da B planı hazır

Avrupa Ligi için de benzer bir plan uygulamaya konulacak ve Kupa 2’nin finali de Polonya’nın Gdansk şehrindeki PGE Arena Gdansk’ta 26 Ağustos’ta gerçekleşecek. Önümüzdeki salı ve perşembe günü UEFA’nın yapacağı toplantılarda da bu tarihlerin biraz daha netleşmesi bekleniyor. Bu arada İspanya Futbol Federasyonu, sezona devam edilmemesi durumunda mevcut puan cetvelindeki ilk 4’ün (Barcelona, R.Madrid, Sevilla ve R.Sociedad) Şampiyonlar Ligi’ne gideceğini açıkladı.

Gelecek sezon Ekim ayında

İspanyollar'ın Sport Gazetesi, Şampiyonlar Ligi'nde gelecek sezonun 20 Ekim'de, Avrupa Ligi'nin ise 22 Ekim'de başlayacağını öne sürdü.