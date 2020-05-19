İşte Real Madrid’in yıkım planı

2013 ve 2018 arasında toplamda 4 kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren Real Madrid harekete geçti. Bu dönemdeki başarıya Cristiano Ronaldo-Karim Benzema-Gareth Bale’dan oluşan hücum üçlüsü sayesinde ulaşan Eflatun- Beyazlılar, şimdi ise bu isimlerden çok daha kaliteli bir kadro kurmayı planlıyor. Bu doğrultuda İspanyol As Gazetesi, başkent ekibinin hedeflerini yazdı. Buna göre Real Madrid, Eden Hazard’ın yanına 2 süperstar transfer edecek. Los Galacticos’un ilk hedefi Fransız ekibi PSG’nin formasını giyen Kylian Mbappe olacak.

Eğer gerçekleşirse...

Real Madrid, sonrasında ise rotasını Almanya’ya çevirecek. Eflatun-Beyazlılar, Borussia Dortmund’un Norveçli golcüsü Erling Haaland için girişimlere başlayacak. Madrid’in hedefi ise Mbappe-Haaland-Hazard’dan oluşan hücum üçlüsü ile 4 Devler Ligi kazandığı dönemdeki başarının bir yenisini daha tekrar etmek olacak.