



Galatasaray'da yılan hikayesine dönen Radamel Falcao, transferi bu hafta bitiyor... Sarı-Kırmızılı taraftarların aylardır yolunu gözlediği Kolombiyalı golcü, cum günü İstanbul’a ayak basacak. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, 29 Ağustos’ta idari menajer Şükrü Hanedar ile birlikte Fransa’ya gidecek. Tek yönlü bilet alan ikili 30 Ağustos Cuma günü ise akşam saatlerinde özel bir jetle Radamel Falcao’yu Türkiye’ye getirecek.

KAP AÇIKLAMASI BU HAFTA

Sarı-Kırmzılı taraftarlar 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda adeta çifte bayram kutlayacak. Falcao için özel bir karşılama yapmayı planlayan Galatasaraylı futbolseverler, bütün hazırlıklarını tamamladı. Yönetimin de Perşembe gününe kadar oyuncunun transferini KAP’a bildirmesi bekleniyor. 33 yaşındaki golcü önceki gün Monaco yönetimiyle görüşmüş ve “Galatasaray’la anlaştım. Ayrılmak istiyorum” diyerek resti çekmişti.

GECİKMESİNDEKİ SEBEP COMOLLİ Mİ?

Monaco'daki evini boşaltan ve ailesiyle birlikte 1 aydır otelde konaklayan Falcao da bu transferin bir an önce bitmesini istiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla taraftarları heyecanlarından yıldız oyuncunun transferinin bu kadar gecikmesinde ise Jardim’in inadı olduğu öğrenildi. Bir iddiaya göre ise F.Bahçe Sportif Direktörü Comolli’nin yakın arkadaşı olan Jardim’le konuştu ve “Sakın Falcao’yu G.Saray’a gönderme” dedi ve transfer bu yüzden gecikti.