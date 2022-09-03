İşte PlayStation Plus Eylül oyunları

Sony, PlayStation Plus Eylül oyunlarını açıkladı. Essential, Extra ve Premium (ülkemizde Deluxe olarak geçiyor) için sunulan oyunlar oldukça dikkat çekiyor. Essential üyelerine NFT Heat olmak üzere üç oyun verilecek. Extra ve Deluxe’ta ise Deathloop, Assassin’s Creed: Origins ve Watch Dogs 2 gibi yapımlar bulunuyor.

PlayStation’ın Xbox Game Pass’a rakip olarak yeniden tasarladığı PS Plus, kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Gelecek ay, PS Plus Essential listesine Need for Speed Heat, Toem ve Granblue Fantasy: Versus eklenecek. Essential kütüphanesinin 6 Eylül’de güncelleneceği bildirildi.

PlayStation Extra ve Deluxe abonelerini ise birden fazla kategoride dikkat çeken yapımlar sunulacak. Assassin’s Creed Origins, Deathloop, Dragon Ball Xenoverse 2 ve Watch Dogs 2 bunlardan sadece bazıları.

PlayStation Plus Essential Eylül oyunları

Need for Speed Heat (PS4)

Toem (PS5)

Granblue Fantasy: Versus (PS4)

PlayStation Plus Extra ve Deluxe Eylül oyunları

Alex Kidd In Miracle World DX

Assassin’s Creed Origins

Chicory: A Colorful Tale

Deathloop

Dragon Ball Xenoverse 2

Monster Energy Supercross: The Official Video Game 5

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show

Rayman Legends

Scott Pilgrim VS The World

Spiritfarer: Farewell Edition

Watch Dogs 2

Kaynak: Shiftdelete