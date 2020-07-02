Süper Lig’de yükselen bir grafik çizen Kasımpaşa, Gençlerbirliği’ni 2-0 mağlup ederek, ligdeki galibiyet serisini de 5 maça çıkarmış oldu. Lacivert-Beyazlılar 5 maçlık galibiyet serisini en son 2013-2014 sezonunda yakalamıştı. Ateş hattındayken takımın başına geçen ve adeta takımı dirilten teknik direktör Fuat Çapa, üst sıralar doğru hızla koşarken İstanbul ekibinin bu sezonki yıldızı Aytaç Kara, başarının perde arkasını FANATİK’e anlattı.

‘Değişim ve başarı’

Sezonun ikinci yarısı için yapılan transferlerin takıma çok büyük ahenk getirdiğini vurgulayan Aytaç, “Kulübümüz devre arasında bir yapılanmaya gitti. Birçok arkadaşımızla yollar ayrılırken yeni isimler aramıza katıldı. Bu tür durumlarda uyum süreci uzun sürer. Ancak biz o kadar çabuk alıştık ki birbirimize, hiç kimse yabancılık çekmedi. Yeni arkadaşlarımızla birlikte çok iyi bir birliktelik yakaladık. Klişe bir deyim ama bizim gerçeğimiz bu; tam bir aile ortamı oluştu” dedi ve ekledi:

‘Yardımlaşma en önemlisi’

“Zaten bizi izleyenler fark ediyordur. Sahada herkes birbirine yardımcı olmak istiyor. Arkanızda açığınızı kapatacak biri olduğunu bildiğinizde daha üretken olabiliyorsunuz. Bizim için de durum tam olarak böyle. Kolay yenilmeyen, pes etmeyen, en önemlisi beraber olmaktan keyif alan bir takımız. Fiziksel olarak da süreci çok iyi geçirdik. Herkes sorumluluklarını bilerek hareket etti. Bu da başarıyı perçinledi.”

‘Hepsine talibiz’

“Zor ve sıkıntılı bir ilk yarı geçirmiştik. İnsanlar düşeceğimizi sanıyordu ama artık ne kadar iyi bir takım olduğumuzu herkes gördü. Bundan sonra da bu başarıyı devam ettirip sezon sonuna kadar ligi en iyi yerde bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Sivasspor’a karşı da aynı disiplin ve iştahla sahada olacağız ve tek hedefimiz kazanmak olacak. 5 maçımız var. Biz bu maçlardaki tüm puanlara talibiz.”

‘Hedeflerim çok büyük’

Bu sezon 8 gol 3 asistlik bir performans ortaya koyan Aytaç, kendi hedefleri ve başarılı çıkışıyla ilgili ise şunları söyledi: “Malatya’da 5 gol atmıştım, Bursa’da takımın en golcü oyuncusuydum. Bu sezon da 8 gol, 3 asiste ulaştım. Hocamın benden beklentilerini karşılamakla birlikte skora da katkı sağlamak çok değerli. Beni daha fazla hırslandırıyor bu durum. Daha da iyi olmak istiyorum, bunun için sürekli bireysel çalışmalarıma devam ediyorum. Milli Takımımız’ın en başta olduğu çok büyük hedeflerim var. Hepsini gerçekleştirmek adına daha fazla çalışacağım. Kendimi çok iyi hissediyorum ama daha fazlasını da yapabileceğime inanıyorum.”

Fanatik Özel / Ömer Necati Albayrak



