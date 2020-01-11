İşte Onyekuru gerçeği! Ölümden döndü!

Onyekuru, grip ve soğuk algınlığı gibi düşünülerek kafileyle birlikte Antalya’ya gitse, Onyekuru canından olabilirdi.

Sarı-kırmızılılara katıldıktan sonra ateş şikayeti olan futbolcunun Galatasaray’a imza atmadan önce ülkesine gitmesini dikkate alan doktorlar, Onyekuru’ya test yaptı. Ancak Onyekuru’da bunlarda sıtma parazitine rastlanmadı ve sonuçlar negatif çıktı.

Fakat geçmeyen ateş şikayeti üzerine Galatasaray’ın sponsoru olan hastanesi Liv Hospital ve Sağlık Kurulu, Onyekuru’yu tedavi altına aldı ve bir test daha yapıldı.

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Nijeryalı oyuncunun Sağlık Bakanlığı’na yollanan 3. testinde sıtma paraziti pozitif çıktı. Onyekuru’nun hastanede hemen tedavi altına alındığı belirtildi.

Nijeryalı oyuncunun durumu dikkate alınmasa, grip ve soğuk algınlığı gibi düşünülerek kafileyle birlikte Antalya’ya gitse, Onyekuru canından olabilirdi.

Onyekuru’nun sahalara dönüş süresi belirlenemezken, ölüm riski bulunan bu rahatsızlığı nedeniyle 3 ile 4 hafta sonra takıma katılabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Skorer