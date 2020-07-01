İşte Nike’ın 8 yıl emek harcadığı maç topu!

Ünlü spor ürünleri üreticisi Nike, 8 yıllık bir çalışmanın sonucunda, ‘Flight Ball’ (Uçuş Topu) adını verdikleri yeni maç topunu görücüye çıkardı. İngiltere Premier Ligi gibi birçok ligde gelecek sezon kullanılacak olan topun, özellikle duran top ustaları ve kaleciler için sıkıntı yaratacağı konuşuluyor. Çünkü topun çıkıntılı tasarımı sebebiyle o anki havanın durumuna göre asıl hedeflenen bölgeye gitmeme ihtimali bulunduğu, rakipleri de şaşırtabileceği konuşuluyor.

Gelecek sezon üst düzey liglerde de kullanılacak olan topun tasarımı, oldukça dikkat çekici.

Bu topun üretimi için ise binlerce saat test yapıldığı ve 800 profesyonel futbolcunun da saha içi çalışmalarında bizzat yer aldıkları ifade edildi.