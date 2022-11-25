Sezon başında bir çok takımın transfer gündemine gelen Galatasaray ’ın, Danimarkalı stoperi Victor Nelsson için Sevilla bir kez daha teklif yapmaya hazırlanıyor. İspanyol kulübü yaz transfer döneminde 13+3 milyon Euro'luk teklif yapmış ancak Sarı-Kırmızılı kulüp kabul etmemişti.





Dünya Kupası öncesi Süper Lig'de son periyotta Beşiktaş ve Başakşehir'i mağlup eden Galatasaray'da transfer gelişmeleri yaşanıyor. Aslan, Danimarkalı stoper Nelsson için kararını verdi.

ASLAN SAHAYA İNİYOR

Süper Lig’e Dünya Kupası için verilen arada 12 gün izin yapan Galatasaray’da hazırlıklar bugün gerçekleşecek antrenmanla yeniden başlayacak. Dünya Kupası’nda giden Muslera, Torreira, Nelsson, Mertens ve Seferovic’ten yoksun çalışmalara start verecek olan sarı-kırmızılılar, 3 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da Rayo Vallecano ile 6 Aralık Salı saat 20.00’de ise Villarreal ile hazırlık maçı oynayacak.









NELSSON'DAN SEVILLA YORUMU

Cim-Bom’un Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, ülkesiyle birlikte Dünya Kupası için bulunduğu Katar’da ülkesinin önde gelen tabloid gazetelerinden B.T.’ye açıklamalarda bulunmuştu. Nelsson’un, Sevilla’ya transferinin gerçekleşmemesiyle ilgili olarak hayal kırıklığını gizlemediği öne sürüldü. Başarılı stoper, “Takım değiştirmediğim için üzgün olmadığımı söylemek istemiyorum. Sadece şimdiki zamanda yaşıyorum ve gelecekte ne olacağını görmemiz gerekecek” diye konuştu.

SEVILLA İSTEKLİ

Cim-Bom, Sevilla’nın yeniden gündemine gelen Victor Nelssson’un satışına 25 milyon euroluk çıkış bedelinin kulübe yatırılması durumunda izin verecek. Marcao’dan sonra yazın Nelsson için de girişimde bulunan ancak 15 milyon euronun üzerine çıkmayan Sevilla’da Jorge Sampaoli’nin bu transfer için bir hayli istekli olması Galatasaray’ın da elini güçlendirdi.









İŞTE NELSSON'UN BONSERVİSİ

Arjantinli teknik adamın ısrarı karşısında Sevilla’nın fiyat yükselteceği bildirildi. Milliyet'in haberine göre; Buna rağmen İspanyolların şu an için 25 milyon milyon euro vermeye yanaşmadığı iddia edildi. Galatasaray’ın ise 20 milyon euroya çıkmayı hedefleyen Sevilla cephesine “Çıkış maddesi belli: 25 milyon euro. Nelsson’dan çok memnunuz. 25 milyon eurodan 1 euro aşağı inmeyiz” yanıtını vereceği öğrenildi. Danimarka ile Dünya Kupası’nda giden Nelsson konusunda kulüpler arasında pazarlıkların önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtildi.