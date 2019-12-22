Trabzonspor aradığı 8 numarayı buldu: Badou Ndiaye... Stoke City, oyuncunun da gitmek için ısrarlı davranmasıyla kiralama ücretinden de vazgeçti ve bordo-mavililerin önünde engel kalmadı. Ancak İngiliz kulübü 2 şart sundu: "Oynatma garantisi ve haftalık 35 bin Sterlin'lik ücretin ödenmesi." Oynatma garantisi vermeyen bordomavili kulüp yıllık ücretinin geri kalan kısmını ödemeyi kabul etti. Ayrıca Ndiaye'nin içerideki bir miktar alacağını da Trabzonspor karşılayacak. İstanbul'a gelen Ndiaye ise, "Yeni bir savaş istiyorum ve bunu tanıdığım bir yerde tanıdığım insanların olduğu ortamda yapmak istiyorum" dedi. Trabzon, Ndiaye ile 1.5 yıllık sözleşİ me imzalamak istiyor.

ABDURRAHİM'E WESTERLO KANCASI

Trabzonspor'un genç sol beki Abdurrahim Dursun'a Belçika ekibi KVC Westerlo resmi teklif yaptı. Belçika kulübü 21 yaşındaki defans oyuncusu için resmi teklifini iletirken, satın alma opsiyonlu kiralık ya da şartların oluşması durumunda direkt bonservisiyle birlikte genç futbolcuyu transfer etmek istediği öğrenildi. (Sabah)