İşte NBA'de haftanın maçları! Ersan İlyasova..
Basketbol severlerin heyecanla takip ettiği NBA tüm hızıyla devam ediyor. 3 Ağustos'u 4 Ağustos'a bağlayan gece saat 01.30’da Memphis - New Orleans ile karşı karşıya gelecek. 03 Ağustos haftası nefes kesen karşılaşmalar canlı yayınla S Sport ekranlarından ve S Sport Plus uygulaması üzerinden izlenebilecek
Basketbol severlerin merakla beklediği NBA karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. NBA'de A Milli Takımımızı temsil eden basketbolcularımızdan Ersan İlyasova'nın formasını giydiği ve şu anda 54 galibiyet ile Doğu Konferası’nda liderliği göğüsleyen Milwaukee Bucks 4 Ağustos Salı günü saat 20.30’da Brooklyn karşısında mücadele etmek için sahaya çıkacak.
Hemen ardından Milwaukee Bucks 6 Ağustos Perşembe günü saat 23.00’da Miami ile oynayacak. Milwaukee Bucks, 54 galibiyet ile Doğu Konferası’nda liderliği göğüslüyor.
NBA’de çekişmeli geçen sezonda Batı Konferası’nda 50 puanla liderliğini sürdüren Los Angeles Lakers ise 5 Ağustos Çarşamba’yı 6 Ağustos Perşembe’ye bağlayan gece saat 01.30 Oklahoma City ile, 6 Ağustos Perşembe’yi 7 Ağustos Cuma’ya bağlayan gece saat 04.00’de ise Houston ile nefesleri kesen bir zirve mücadelesi vermeye devam edecek.
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NBA’de Bu Hafta Canlı Yayınlanacak Maçlar:
3 AĞUSTOS PAZARTESİ
01.30 MEMPHIS- NEW ORLEANS
4 AĞUSTOS SALI
20.30 BROOKLYN-MILWAUKEE
04.00 HOUSTON-PORTLAND
5 AĞUSTOS ÇARŞAMBA
21.30 MEMPHIS-UTAH JAZZ
01.30 OKLAHOMA CITY-LA LAKERS
6 AĞUSTOS PERŞEMBE
23.00 MIAMI-MILWAUKEE
01.30 LA CLIPPERS-DALLAS
04.00 LA LAKERS-HOUSTON
7 AĞUSTOS CUMA
20.00 UTAH JAZZ-SAN ANTONIO
00.00 SACRAMENTO-BROOKLYN
04.00 BOSTON-TORONTO
8 AĞUSTOS CUMARTESİ
20.00 LA CLIPPERS-PORTLAND
22.30 UTAH JAZZ- DENVER
01.00 LA LAKERS-INDIANA
03.30 MILWAUKEE-DALLAS
9 AĞUSTOS PAZAR
21.00 MEMPHIS-TORONTO
01.30 PHILADELPHIA-PORTLAND