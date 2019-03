Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 2-0 Bordo Mavili ekibin üstünlüğü ile geçildi.

Soyunma odasından dönerken Kasımpaşa'da Mustafa Denizli şoku yaşandı. Ev sahibi ekibin tecrübeli teknik direktörü rahatsızlığı nedeniyle 2. yarıda takımının başında çıkamadı. Denizli'nin hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan deneyimli çalıştırıcının yerine, yardımcı antrenör Sarp Yiğit ikinci yarıda takımın başında sahaya çıktı.

Denizli'nin durumu iyi

Tecrübeli çalıştırıcının ciddi bir sağlık durumunun olmadığı öğrenildi. Tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan deneyimli çalıştırıcının kontrol amaçlı hastaneye gittiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ulus Liv Hospital'da kısa süreli tedavi gören Denizli'nin tansiyonunun normal seviyeye geldiği kaydedildi.

Kızı ve Menderes Türel hastaneye geldi

Kasımpaşa'nın Trabzonspor ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı müsabakanın devre arasında tansiyonu düşen ve hastaneye kaldırılan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'yi Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel ve deneyimli çalıştırıcının kızı Lal Denizli ziyaret etti. Kontrol amaçlı hastaneye giden ve durumunun iyi olduğu öğrenilen Mustafa Denizli kısa süre içerisinde taburcu edildi.

'Her maçta yaşadığım gerilim'

Denizli hastane çıkışında baısn mensuplarına da açıklamalarda bulundu.

İşte o sözleri:

"Her maçta yaşadığım gerilim, bu akşam da yaşandı, gayet doğaldır. Bir anda futbolda yaşanan ters hadiseleri yaşayıp sinirleniyorsunuz. Doktorum devre arasında bir tansiyona bakalım dedi. Aslında her hafta baksa, her hafta aynı çıkar."

'Her şey normal, 1 puan da aldık'

Kasımpaşa Kulüp Doktoru Cem Ergenç de tecrübeli teknik adamın durumuyla ilgili olarak, şu sözleri sarf etti:

"Tansiyonunda yükseklik tespit ettik. Hoca devre arasında gerekli konuşmaları yaptı ve hem benim, hem oyuncuların telkini ile hocamı hastaneye yönlendirdik. Hızlı bir şekilde hareket edildi. Her şey normal, 1 puan da aldık."