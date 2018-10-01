Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Galatasaray'da önceki gün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da istediği yetkilerin tümünü alamayan (12 maddenin 4'ü kabul edilmedi) Başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi zora girdi. Mecidiyeköy Arsası, Beyoğlu Binası ve Galatasaray Adası için yönetimin talep ettiği yetkiler üyeler tarafından reddedildi. Ayrıca Basketbol A.Ş. ve Voleybol A.Ş. kurulması maddesi de kabul görmedi. Kongrede oylama öncesi, "Yetkiyi vermezseniz saygıyla karşılarım ama iş yapamazsam beni suçlamayın" diyen Cengiz ve ekibini sıkıntılı bir süreç bekliyor.

KREDİ ÇEKMEK İSTEMİYORLAR

Sarı-kırmızılı kulübün 31 Aralık 2018'e kadar 25 milyon Euro ödeme yapması gerektiği ortaya çıktı... Geçen hafta içerisinde futbolculara ve bonservis taksidi olarak kulüplere yaklaşık 14 milyon Euro ödeyen Galatasaray'da Ağustos ayı sonu itibariyle borçlar sıfırlandı ancak kasada hiç para kalmadı. 3 ay içerisinde 25 milyon Euro daha ödeme yapması gereken sarı-kırmızılı yönetim, yeni bir banka kredisi çekmek istemiyor. Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticiler, sermaye artırımını tekrar gündeme aldı.

KABUL EDİLMEYEN MADDELER

Mecidiyeköy Arsası hakkında tasarrufta bulunulması: OY ÇOKLUĞU İLE (364'e 249) REDDEDİLDİ

Beyoğlu'ndaki arazinin değerlendirilmesi, işletilmesi ve proje geliştirilmesi: OY ÇOKLUĞU İLE (388'e 222) REDDEDİLDİ

Galatasaray Adası'nın yeniden değerlendirilmesi ve işletilmesi: OY ÇOKLUĞU İLE REDDEDİLDİ

Basketbol A.Ş. ve Voleybol A.Ş. kurulması: OY ÇOKLUĞU İLE REDDEDİLDİ